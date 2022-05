Pide AMLO rebautizar el ´Triángulo Dorado´

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes "rebautizar" el denominado "Triángulo Dorado" del narcotráfico, como el "Triángulo de la gente buena y trabajadora".

Durante un acto público, para supervisar el avance de obras y la aplicación de programas sociales, el Mandatario reprochó que se estigmatice a la región, por ser considerada como una zona de siembra y trasiego de estupefacientes.

"El propósito es ayudar en todo a esta región, no me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el Triángulo de la gente buena, de la gente trabajadora", dijo, provocando la reacción de los presentes que corearon "es un honor estar con Obrador".

"O (se le puede llamar) ´la región de la buena vecindad´ o algo así, pero ya hay que cambiar eso, porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora y no hay que estigmatizar ninguna zona".

El "Triángulo Dorado" es una región montañosa, en la que convergen los territorios de Sinaloa, Chihuahua y Durango, y es conocida por el predominio del Cártel del Pacífico.

Importantes capos del narco son oriundos de la región, como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Arturo Beltrán Leyva e Ismael "El Mayo" Zambada.

Este viernes, el Presidente viajó desde Culiacán hasta esta zona, pero no lo hizo por tierra, como acostumbra, sino a través de un vuelo en helicóptero.

Una vez en el lugar, el Mandatario encabezó una reunión en la que habló sobre la construcción de la carretera que conectará Guadalupe y Calvo con Badiraguato, tierra que vio nacer a "El Chapo".

Sin adelantar fecha, el Jefe del Ejecutivo anunció que regresará a la región para inaugurar la obra.

En los discursos, la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, reveló que López Obrador tiene planeada esa obra desde antes de ser Presidente de la República.

"Hace casi cinco años llegué aquí por primera vez, aquí, acompañando al señor Presidente que, entonces, era precandidato a la Presidencia de la República. En aquella ocasión venimos a presentar el Proyecto Alternativo de Nación que ahora implementa este Gobierno de la Cuarta Transformación", recordó.

"Grabamos un video y nos tomamos una foto y me dijo: algún día, ahí va haber un camino a Badiraguato. Así que el día de hoy recuerdo con mucha emoción ese momento, que me trajo a esta región que ha sido estigmatizada como el Triángulo Dorado (donde) nos hemos encontrado con comunidades llenas de gente que mantiene esperanzas de tener una oportunidad para salir adelante".

El Presidente insistió en defender sus política social como parte de la estrategia integral en materia de seguridad.

En su discurso, se dirigió a los jóvenes de la zona, a quienes pidió no pensar en el camino fácil y los bienes materiales.

"La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo y solo siendo buenos podemos ser felices, todo lo demás es efímero, que la ropa de marca, que las alhajas, que el carro último modelo, la troca", soltó, provocando risas y comentarios de los presentes.

"Todo eso si lo usaban hasta de mensaje, porque en vez de inducir al joven a que fuese una gente de bien y que saliera adelante con el trabajo, con el estudio, lo querían convertir en consumista, donde lo más importante es lo material, por eso: ´¿Y la Cheyenne, apá?´, ¡al carajo con eso!".