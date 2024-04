PETA agradece a AMLO protección a gatos de Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés), la cual aboga por los derechos de los animales, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el haber declarado a los 19 gatitos que viven en Palacio Nacional como "activos fijos vivos", otorgándoles un estatus de protección especial para asegurar que tengan refugio, comida y atención veterinaria por el resto de sus vidas.

En una carta firmada por Ingrid Newkirk, presidenta de PETA, se afirma que esta medida impulsada por el jefe del Ejecutivo federal ayudará a reducir la crisis de animales sin hogar en México al esterilizarlos.

Esto, luego que EL UNIVERSAL revelará el pasado 1 de abril que por orden directa del presidente López Obrador, los 19 gatitos que viven en Palacio Nacional serán los primeros animales en la historia de México que el gobierno federal reconocerá como "activos fijos vivos" por lo que tienen garantizado un presupuesto para su alimentación y cuidado de por vida.

En la carta se detalla que como muestra de agradecimiento por esta declaratoria, PETA envió productos veganos al Mandatario federal, así como juguetes para los gatitos que viven en el recinto construido en el siglo XVI:

"Le escribo en nombre de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA); nuestro programa de alcance en español, PETA Latino y nuestros millones de miembros y simpatizantes en todo el mundo; incluidos cientos de miles en México, para agradecerle por declarar a los gatos del Palacio Nacional como "activos fijos vivos" y asegurarse de que todos estén esterilizados y bien cuidados.

"Estamos seguros de que sus acciones inspirarán a muchas personas a esterilizar a sus compañeros animales y esperamos que usted y sus amigos felinos disfruten de esta cesta de regalo como un pequeño gesto de nuestro agradecimiento".

La presidenta de PETA confió en que la población mexicana a seguir el ejemplo del presidente López Obrador y ayuden a la esterilización de los animalitos.

"Al proporcionar refugio de por vida, comida, agua limpia y atención veterinaria, incluidas cirugías de esterilización, a los gatos del Palacio, les ha recordado a todos la importancia de esterilizar y que cada animal merece un hogar compasivo y amoroso. Como decimos, "¡Cada animal es alguien!" Gracias de nuevo".