Ligan a Peso Pluma con ´Los Chapitos´

Por: Agencia Reforma

Enero 11, 2025 -

Culiacán, Sinaloa

Hassan Emilio Kabande Laija, cantante conocido como Peso Pluma, fue ligado junto con otros influencers y músicos a una presunta red de lavado de dinero para la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

El señalamiento se hizo a través de volantes que fueron tirados en avioneta en colonias al sur de Culiacán.

Peso Pluma es conocido por interpretar canciones como "AMG", "Igualito a mi apá", "El Azul", "El Gavilán" y "Siempre pendientes", en las que hace alusión o describe directamente actividades de la facción de "Los Chapitos".

"Y pa´ chambear con don Iván / Soy de la gente del Chapo Guzmán / No me muevan que me puedo enojar / Y me les presento, soy el Gavilán", dice en "El Gavilán", una pieza que interpreta junto con los cantantes Luis R. Conriquez y Tony Aguirre.

En ese mismo volante se incluyó a 25 influencers, entre los que está Marcos Eduardo Castro Cárdenas, "Markitos Toys", fundador de la cadena de restaurantes sushi, Ranch Roll, que apenas el pasado 28 de noviembre fue incendiada la fachada de una de éstas en

Culiacán. También le han sido atacadas tres viviendas con balazos y fuego. La última fue la noche del miércoles en la colonia Nakayama. De acuerdo con datos de vecinos, es la casa de sus padres.

El volante tirado con sobrevuelos es parte de una "guerra" que ha llevado, también, una campaña de propaganda.