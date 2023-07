Presidente hizo un ´perro oso´...

No me perdona que sea una empresaria exitosa, pero yo sé trabajar, no robar, yo sé trabajar, sé generar empleos, mis empresas tienen 31 años y es lo que le da coraje conmigo, porque él tiene coraje contra el que crece, contra el que lucha". Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial

Xóchitl Gálvez (PAN) expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un "perro oso" la semana pasada al revelar mal datos sobre contratos de empresas que ella formó desde hace 31 años.

En su segundo día de gira en el puerto de Veracruz, como parte de su aspiración presidencial para 2024, Gálvez aseguró frente a militantes y simpatizantes panistas que esto forma parte del miedo que le tiene el presidente López Obrador.

"El Presidente está apanicado, acaba de hacer un ´perro oso´ porque publicó la información privada de mi empresa", dijo quien forma parte de las aspirantes del Frente Amplio por México.

"¿Por qué?, porque dijo que había hecho contratos con el Gobierno por mil 400 millones de pesos, tengo contratos por 80 millones en 10 años (con sector público), que me he ganado a pulso, que he licitado, que he ganado los trabajos, que no tengo nada de qué avergonzarme, aunque mi mayor cliente es el sector privado", agregó.

El presidente López Obrador, pese al Código Fiscal que impide a funcionarios revelar información financiera privada, aseguró en un archivo que subió a redes sociales que habían mil 400 millones de pesos a favor de empresas de mantenimiento de Gálvez.

Sin embargo, después se aclaró que sólo 76 millones eran contratos del sector público, entre ellos de la actual Administración federal, y mil 396 millones con el sector privado.

