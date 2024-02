Periodistas en México defienden a corresponsal de The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO.- Periodistas y comunicadores de todo el país defendieron a la corresponsal del The New York Times, Natalie Kitroeff, ante las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refirió que "no fue un error filtrar el número de la corresponsal" en su conferencia matutina.

Durante el programa Por la Mañana, el comunicador Ciro Gómez Leyva ironizó lo siguiente: "No, no hay riesgo contra los periodistas, presidente; ni hay problemas de violencia en México, todo son invenciones de los medios".

Respecto al comentario de AMLO, en donde dice que no fue un error haber filtrado el número de la reportera, agregó sarcásticamente: "¿Cómo va a ser un error?, si el presidente López Obrador no comete errores, él es sagrado, el presidente no se equivoca, ni comete errores...", sentenció.

Además, Gómez Leyva refirió que el presidente cree que es poderoso, por lo que se siente con el derecho de poner en riesgo a la periodista al dar su número de teléfono.

La politóloga y activista, Denise Dresser también se pronunció al respecto y calificó estos comentarios como antidemocráticos. "Qué grave y antidemocrática es la postura del presidente López Obrador. No le importa violar la ley de Protección de Datos Personales y afirma que lo volvería a hacer", escribió en una publicación en su cuenta de X.

"Vuelve a atacar a la periodista de The New York Times cuyo teléfono hizo público. Otro ejemplo de "no me vengan con que la ley es la ley". Otro ejemplo de un hombre que piensa por encima de cualquier restricción ética o legal...", finalizó la escritora.

La reportera Gabriela Frías, de CNN en Español, también expresó a través de redes sociales señalando que AMLO sabía lo que hacía al exponer los datos de Natalie Kitroeff.

"México es un lugar donde a los periodistas los matan por ejercer su profesión y el presidente no abona a la seguridad del gremio. Al contrario. AMLO agrega: "No exageren. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número", escribió esta mañana.

El comunicador Mario Campos, de Foro TV, refirió que estos comentarios exhiben los pensamientos del presidente y su abuso de poder. "No es que hoy López Obrador teniendo un mal día, al contrario, es uno de los días que mejor ha exhibido cómo es, cómo piensa y cómo abusa del poder", acusó en su cuenta de X.

Javier Garza Ramos, de Así las cosas, ironizó las declaraciones del presidente y señaló que ha pisoteado la dignidad de miles (activistas, víctimas del crimen, familiares de desaparecidos, niños enfermos, periodistas, ambientalistas, y demás). "Pero no se metan con su dignidad. Esa es sagrada, por encima de la ley", publicó en un tuit.

Ana Francisca Vega, Javier Risco y Enrique Hernández Alcázar, periodistas independientes, también reprocharon los comentarios del presidente y señalaron la gravedad de filtrar datos personales de periodistas.

Durante la mañanera, AMLO fue cuestionado por revelar el celular personal de la corresponsal del periódico The New York Times, el Ejecutivo reiteró que no fue un error haber filtrado su número, ya que la periodista "lo está calumniando".

Al recordarle que hay una ley de datos personales, AMLO expresó que también hay leyes en contra de la calumnia. Y aseguró que "no fue un error, porque (la conferencia matutina) es un espacio público y están aplicando un principio de transparencia".

El presidente agregó que los periodistas que alzaron la voz están exagerando y le recomendó a la corresponsal que cambie su número.