Impiden labores en Pensionissste

CIUDAD DE MÉXICO.- Equipados con paraguas, sillas y gorras, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron el día de ayer las entradas de Pensionissste, en Buenavista.

Calzados con tenis y huaraches, alrededor de 400 profesores desplegaron sus sillas frente a los cuatro accesos a las oficinas de dicho inmueble.

Alrededor de 200 trabajadores del ISSSTE se quedaron sin ingresar al lugar, pero al interior la jornada transcurre con normalidad, según dijo un guardia de seguridad.

Los usuarios que ya formaban una fila frente al acceso principal de las oficinas denunciaron que el bloqueo no sólo perjudica a los trabajadores, sino que paraliza sus trámites.

Una madre de familia pidió este martes permiso en su trabajo para acudir a cobrar un cheque y pagar la universidad de sus dos hijos, pero debido al bloqueo no lo consiguió.

"Ellos no me van a estar esperando. No les voy a decir: ´Es que hubo huelga´. A ellos no les importa", dijo.

Desde Chilpancingo, Guerrero, una pareja acudió al área de medicina del trabajo para darle continuidad a un fallo a su favor por negligencia médica que inició desde 2015.

Esta es la tercera vez que una huelga o paro de actividades retrasa su proceso.

"Venimos desde Chilpancingo. Veníamos en el taxi detrás de la marcha pero nos ganaron", dijo la esposa.

El acceso vial sobre avenida Jesús García Corona en su intersección con Carlos J. Meneses está tomada, en tanto que fue suspendido el servicio en la estación Buenavista de la Línea 4 del Metrobús.

Exigen repartición igualitaria

Los maestros disidentes que el pasado 15 de mayo se declararon en huelga nacional informaron que las protestas frente a las oficinas de Afores surgen porque mientras esas instituciones ganan cantidades exponenciales con la inversión de sus fondos para el retiro, ellos no obtienen lo mismo.

"El argumento es: ´No hay dinero´. Sí hay dinero que se va a esos particulares. Al final de tu salario te quitan una parte para tu retiro. Porque a partir de 2007 ya no hay un régimen solidario. El problema es que el dinero que se supone que es tuyo, pero al final no es tuyo, lo tiene una administradora. Y esa administradora, de fondos para el retiro, llámese Banco Azteca, llámese Sura, GNP y todas ellas lo tienen en sus manos y lo ponen a trabajar en la Bolsa Mexicana de Valores, lo llevan a invertir a otros lados y de ahí es donde ellas sacan sus exponenciales ganancias. Ahí es donde decimos, ¿cómo que no hay dinero?", expuso Martina Severiano, profesora en niveles especiales en la Ciudad de México.

Por ello, continúan pidiendo el regreso al sistema solidario de pensiones.

El resto de manifestaciones movilizan alrededor de 4 mil 350 integrantes de la CNTE, y la mayoría se concentra sobre Paseo de la Reforma.