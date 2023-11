Condenan pensiones a continuar trabajando

Ciudad de México.- Después de una larga carrera laboral durante la que contribuyó al sistema de pensiones, Patricia Estrada se jubiló hace apenas un año.

Sin embargo, debido a que por años tuvo que dedicarse a los hijos, su vida profesional no transcurrió de la misma manera que la de un hombre.

Cerca de la edad de jubilación, Patricia comenzó el trámite para su pensión y encontró que incumplía con las mil 250 semanas de cotización que la ley mexicana exigía hasta 2020, lo que empañó su deseo de dejar de trabajar.

Fue hasta 2021, con la reforma a la ley del sistema de pensiones, que este requisito cambió y pudo transitar hacia el fin de su etapa laboral. Al jubilarse, mensualmente recibe una pensión mínima garantizada por el gobierno que apenas rebasa 5 mil pesos, la cual, incluso, en conjunto con la pensión para adultos mayores, implementada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, convierte en una tarea cada vez más difícil costear sus gastos.

El 5 Informe de Gobierno indicó que, de septiembre de 2022 a junio de 2023, el IMSS otorgó 17 mil 186 nuevas pensiones garantizadas con un valor promedio mensual de 5 mil 376 pesos. Al restar la inflación equivale a un alza de apenas 1.3% contra la pensión garantizada en el mismo periodo del año anterior.

La pensión mínima garantizada es la que el gobierno asegura a las personas que cumplen con el requisito de edad de retiro, de 60 a 64 años, en caso de pensión por cesantía o 65 años, si es pensión por vejez, así como tener mínimo 800 semanas cotizadas ante el IMSS.

NO ALCANZA

"Simplemente no me alcanza, y si bien mis hijos me ayudan, es muy poco dinero en caso de que me enferme o cualquier emergencia. Mientras pueda voy a seguir trabajando", dice Patricia, quien aún se considera fuerte y optó por laborar en una cocina económica.

Las administradoras de ahorro y la Consar reconocen el avance que significó disminuir las semanas cotizadas y el aumento de la pensión mínima garantizada. No obstante, la primera generación que se está jubilando bajo el régimen de Afore y que no tiene recursos adicionales se enfrenta a una escasez de dinero.