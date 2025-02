Avala Senado leyes secundarias que favorecen a Pemex y CFE

CIUDAD DE MÉXICO.- La Mayoría de Morena y aliados en el Senado avaló en lo general y en lo particular el dictamen por el que se crean ocho leyes secundarias en materia energética y se reforman dos lineamientos más, consolidando a Pemex y CFE como empresas de carácter público y allanando el camino para la transición energética del País.

La votación en lo general quedó en 85 votos a favor, 39 en contra y una abstención de la emecista Amalia Dolores García Medina.

La Oposición en la Cámara Alta reprochó la celeridad con la que se despachó el dictamen, la integración de varios asuntos en un mismo paquete, así como las altas tarifas de los combustibles, que el oficialismo no ha logrado contener.

"En este dictamen hemos encontrado ocho leyes nuevas, encontramos la reforma también a la Ley Orgánica de la Administración Pública, 850 artículos que se están modificando y 1117 artículos también transitorios", expuso la emecista Alejandra Barrales, quien anticipó el voto en contra de su bancada.

El panista Agustín Dorantes Lambarri apuntó que el dictamen debió haberse discutido en al menos dos proyectos separados: el referente a energía eléctrica, y el de hidrocarburos.

"Si se hubiera dividido la votación, nuestra bancada hubiera acompañado parte de la iniciativa (...) La inversión privada a la inversión privada y a la generación conjunta se suavizan. No es suficiente, pero es un avance. La inclusión y ampliación es un acierto", sostuvo.

Con ese argumento, dos de las bancadas de Oposición solicitaron a la Mesa Directiva valorar la posibilidad de que se dividiera la votación, al tratarse de 10 ordenamientos discutidos de manera simultánea.

Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado, determinó abrir una votación económica para resolver la petición, con la que rápidamente se descartó separar los asuntos del dictamen.

El documento introduce la Ley del Sector Hidrocarburos, de Biocombustibles, de Geotermia, Ley de Planeación y Transición Energética, por la que se obligará a los prestadores de servicios se involucren en estrategias a mediano y largo plazo para el desarrollo, con lo que se pretende alcanzar la autosuficiencia del País, entre otros puntos.

Pemex fue otro de los temas en los que los legisladores se detuvieron, tanto para resaltar la deuda pendiente -que asciende casi hasta los 100 mil millones de pesos -, así como para referir el alto costo de la gasolina.

"Hoy pagamos impuestos incluso por barriles llenos de agua. Las refinerías que tenemos han quedado obsoletas", expuso la priista Carolina Viggiano.

Laura Itzel Castillo, de Morena, cuestionó a Viggiano sobre el contenido de una lona que la bancada priista desplegó en salón de sesiones, en la que se acusó que el régimen morenista mantiene la gasolina en 27 pesos, mientra que en el 2018, el PRI la ofreció en un promedio de 18.50 pesos.

"¿Sí saben que que lo que está en esa manta que vemos, que se supone que la hizo el PRI, están diciendo mentiras? Porque quiero señalar que cuando salió (Felipe) Calderón, es cuando la dejó en 18.50, pero que cuando salió (Enrique) Peña la dejó en 26.1 y que el licenciado López Obrador la bajó a 24.25, es decir el 5 por ciento", aseguró Castillo.

"Aquí lo único que está cierto es que el ex presidente prometió poner la gasolina en 10 pesos. Ese fue uno de los factores por los que ganó la elección, con esa gran mentira, y lo único real hoy es que la gasolina cuesta 28 pesos en promedio", respondió Viggiano.

El coordinador de los priistas en el Senado, Manuel Añorve, subrayó que el contenido del dictamen había sido en años anteriores propuesto por el PRI.

"Hace 20 años nosotros estábamos así, decían que el PRI -porque esta es una reforma del 2013 del PRI- vendiendo la patria. Hoy ustedes la llaman alianza estratégica (la apertura a la iniciativa privada), conducción de futuro. No cabe duda, como le he dicho, que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero", reprochó.

Pese a que se presentaron varias reservas, ninguna de ellas prosperó.