Más de 600 personas pasan la noche en el Aeropuerto

Más de 600 personas pasaron la noche adentro del aeropuerto, en medio de un caos por no saber cuándo sería el siguiente vuelo en el que podrían salir.

"Entiendes que no puedes salir, pero dices bueno, aquí me espero, a lo mejor más tarde me van a dar una solución, pero no", dijo Carolina Lizarde, una pasajera que no pudo salir a Tijuana. "Cada quien tiene su historia y cada quien tiene su motivo para regresar, y aquí no te dicen nada", señaló.