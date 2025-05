Fallece el Padre Gerardo Javier Cárdenas Rodríguez

A punto de cumplir su 50 aniversario como sacerdote el próximo 31 de mayo, el Padre Gerardo Javier Cárdenas Rodríguez falleció a los 77 años, reportó la cuenta de Pastoral XXI.

Nacido en Monterrey, el sacerdote estuvo al frente de las parroquias de Santa Engracia, la Universitaria de San Juan Bosco, Santa Beatriz de Silva y San Agustín, ésta última en San Pedro.

Cárdenas Rodríguez se caracterizó en su paso por las iglesias por iniciar la misa con niños con representaciones alusivas al Evangelio y actividades didácticas, un formato que luego se replicó en otras iglesias; comenzar con el modelo de misiones mixtas para hombres y mujeres, y organizar eventos culturales y temporadas de conciertos, principalmente enfocados a los jóvenes.

Al frente de la Parroquia San Agustín, dijo en 2015, con motivo del 40 aniversario de su sacerdocio -cuya ordenación fue el 31 de mayo de 1975-, se orientó a la comunidad empresarial.

"Cómo vivir los valores cristianos dentro de las empresas", indicó entonces, ya que impulsó el programa estadounidense "His Way at Work", que promueve un ambiente de fe en las industrias.

Dijo en una entrevista a EL NORTE: "Soy un sacerdote que rompe paradigmas, me ha tocado romper muchos paradigmas, uno muy significativo que es conocido por la sociedad es la misa con niños, en donde se hacen representaciones y cantos infantiles.

"Me tocó iniciarlo a mí, no había ninguna experiencia en el mundo en eso".

Cárdenas Rodríguez fue vicerrector del Seminario de Monterrey, donde realizó reformas en el área académica y colaboró en la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Su cuerpo será velado a partir de hoy a las 13:00 horas en la Parroquia de San Agustín, ubicada en el sector Privanzas, en San Pedro.

La misa de cuerpo presente para su adiós será mañana a las 13:00 horas en la misma parroquia.