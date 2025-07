Organizan paro por desabasto

Personal médico, de enfermería y trabajadores de diversos hospitales públicos en el estado de Puebla pararon, de forma parcial, actividades al acusar falta de insumos, medicamentos, equipo biomédico y exigir condiciones laborales dignas.

"IMSS Bienestar, fracaso nacional", decía una de las mantas desplegadas por empleados adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que realizaron

manifestaciones simultáneas a lo largo y ancho de la entidad.

La movilización, que se replicó en puntos como el Hospital General del Sur, en la capital poblana y en nosocomios de los municipios de Teziutlán, Zacatlán, Izúcar de Matamoros, Coxcatlán y Tehuacán, busca visibilizar una crisis que los trabajadores califican como insostenible en el sistema de salud.

La jornada de protesta fue encabezada por Julio Alfredo García, secretario general de la sección 25 del SNTSA, quien desde el Hospital General del Sur llamó al personal a reforzar el pliego petitorio entregado previamente al IMSS-Bienestar y a la Secretaría de Salud.

De acuerdo con datos de este sindicato, este jueves las manifestaciones por condiciones dignas y para exigir fármacos e insumos se registraron al menos en 52 hospitales de este estado.

Con pancartas y consignas, los inconformes manifestaron sus reproches y demandas.

"No contamos con loza ni desechables para alimentos", "Los trabajadores del H. G. Z. N. trabajamos bajo protesta por la falta de material y equipo biomédico", "No se cuenta con alcohol, torundas", "Sin insumos, ni personal; hospitales colapsan en Tehuacán", "Trabajo bajo protesta", "Te atiendo con gusto, pero sin insumos", "No trabajaremos más", "Laboratorio urgen reactivos", decían algunas.

En el Hospital General de Teziutlán, los trabajadores se quejaron por la escasez de insumos, medicinas, falta de personal y precarias condiciones laborales, especialmente los fines de semana. Señalaron que, en días pasados, las máquinas de hemodiálisis fueron retiradas y solo la presión social logró que el servicio fuera restituido.

Desde el Hospital General de Zacatlán, aclararon que se optó por paros parciales pese a las múltiples carencias, para no afectar aún más a la población, pero aclararon que laboran "bajo protesta". Sin embargo, recalcaron la urgencia de una respuesta por parte de las autoridades federales y estatales, denunciando que, desde la implementación del esquema IMSS-Bienestar en marzo de 2024, sus derechos laborales se han visto afectados.

La situación es similar en el Hospital de Izúcar de Matamoros, donde el personal exhibió la misma consigna de "Trabajo bajo protesta" y denostaron que las promesas de autoridades para atender las deficiencias no se han cumplido y la situación se ha agravado tras la transición a IMSS-Bienestar.

En Tehuacán, las manifestaciones simultáneas abarcaron el Hospital General, el Hospital de la Mujer y el Centro Integral de Servicios (CIS). Yosabeth Muñoz Merino, representante sindical del Hospital General de Tehuacán, alertó que el 90 por ciento de las cirugías programadas han sido canceladas por falta de insumos, incluyendo material de anestesia, rayos X y hasta jeringas.

La representante sindical añadió que el servicio de ambulancias está paralizado por falta de mantenimiento y gasolina, con solo 2 mil pesos asignados para traslados, obligando a los pacientes a cooperar para ser llevados a Puebla. Además, equipos básicos como el aire acondicionado en áreas críticas llevan meses inoperantes, y las empresas subrogadas para mantenimiento especializado han suspendido sus labores sin explicación.

Manifestó el hartazgo del personal, al señalar que todos los días son ofendidos e incluso maltratados por pacientes por las condiciones del servicio.

Las principales demandas del SNTSA Sección 25 incluídas en su pliego petitorio son: el abastecimiento urgente de medicamentos, material de curación e insumos, así como la provisión de equipos médicos esenciales como bombas de infusión para UCIN y reactivos de laboratorio. Además, exigen el reconocimiento y homologación de salarios, un mayor número de plazas, el respeto a sus derechos laborales y la atención a pagos pendientes como festivos y primas, advirtiendo que, de no cumplirse, las protestas se intensificarán.

En el Hospital General del Sur, familiares de pacientes hemodializados se sumaron a la protesta, denunciando un servicio parcial y malos tratos por parte del personal de la empresa privada Zdenko, a cargo del servicio.

Desde el gobierno de Puebla, se informó que las protestas, que continuarán a lo largo del día, no afectarán los servicios esenciales en los hospitales.