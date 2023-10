Mete presión paridad de género al INE y partidos

Ciudad de México.- La paridad de género, un criterio para garantizar que las mujeres accedan a los puestos de poder, ha hecho temblar los planes de los partidos políticos para las elecciones del próximo año en los Estados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tenido un primer choque de posturas por un proyecto en el que se proponía ordenar a los partidos que postulen a mujeres como candidatas en cinco de las nueve gubernaturas que estarán en juego en 2024, Ciudad de México entre ellas.

Los representantes de varios partidos y algunos consejeros electorales manifestaron su desacuerdo con la propuesta general y forzaron a que la votación en comisiones se suspendiera este lunes.

La finalidad del receso es que se abra un periodo de debate y análisis del proyecto entre todas las partes involucradas. Se tiene hasta el 4 de noviembre para llegar a un acuerdo, antes del arranque del proceso electoral en los Estados.

En junio del próximo año, de manera concurrente a la renovación de la Presidencia de la República y el Congreso federal, los votantes de nueve Estados elegirán nuevos gobernantes: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

El proyecto elaborado por las comisiones del INE señalaba que, si bien la paridad está establecida en la Constitución federal, solo tres de los Estados donde habrá elección de gubernatura han legislado esa materia a nivel local —Puebla, Jalisco y Yucatán—, lo que exige la intervención del árbitro electoral para subsanar el vacío normativo, de acuerdo con la propuesta. El documento señalaba que la petición de que se postule a mujeres en la mayoría de las gubernaturas —cinco de nueve— es coherente con otro criterio vigente: que, cuando el total de candidaturas sea un número impar, el lugar excedente privilegie a una mujer.





LAS POSTURAS DE RECHAZO

"La paridad en gubernaturas está constitucionalmente reservada a las leyes locales. El Tribunal Electoral, cuando resolvió en 2020 sobre el proyecto análogo a esto, dijo, y así se sentenció, que el INE no tiene facultad para decidir cuántas postulaciones deben hacerse por cada partido político y por sexo", ha argumentado el consejero Uuc-kib Espadas. "El INE podrá resolver cuando no haya legislación; lo que no se dice en ningún lado es que la legislación local estará sujeta a la mejor opinión de los consejeros, y que, si no les gusta, pueden hacer como que no se legisló y tomar las decisiones consecuentes. Pues no. En esos tres estados, nos guste o no nos guste, hay legislación en este punto, y ahí ni siquiera está en la zona gris en la que el INE se puede meter a regular esas cosas", ha añadido.





CONSEJERAS A LA DEFENSA

Las consejeras del INE que impulsaban el proyecto expresaron su malestar ante el rechazo de la mayoría. "No me imaginé que este proyecto generara tantas reticencias, porque garantizar la paridad en las postulaciones para las gubernaturas es algo que ya debe formar parte de nuestra regularidad democrática. Me parecía que ya tenían interiorizado que esto tenía que ocurrir", ha afirmado Dania Ravel.

La consejera electoral ha precisado que es necesario incluir en el acuerdo a los tres Estados que cuentan con normatividad sobre la paridad, pues sus leyes locales no establecen mecanismos claros para concretar el ejercicio de la paridad. "Son decisiones para cumplir con un mandato constitucional, el principio de paridad de género está previsto en la Constitución, y a partir de la reforma de 2019 es un eje rector de todos los trabajos del Estado mexicano", ha sostenido.

