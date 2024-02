Dicen avalar reforma para que Samuel no tenga excusas

MONTERREY, NL

En entrevistas por separado, Itzel Castillo, presidenta de la Comisión, y Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, coincidieron en que al Mandatario le van a aprobar la reforma que pidió a la Ley Ambiental porque él dijo que es lo que necesita para poder ir contra quienes contaminan el aire y que quedará en su cancha el lograr las reformas federales que se requieren.

"Le aprobamos en la Comisión, y estoy solicitando que se considere para votarse el martes en el Pleno, la reforma que solicitó el Gobernador a la Ley Ambiental para que no haya excusas y el Estado pueda actuar contra fuentes fijas contaminantes de competencia de la Federación", expresó.

"Nosotros no vamos a ser quienes le digamos que no tiene las atribuciones, si él lo pidió y él dice que eso es lo que le falta para actuar, nosotros lo hacemos como Congreso... si el motivo para que el Gobernador y su Secretario de Medio Ambiente no actúen es que requiere facultades, pues lo hacemos para que lo proceda.

"Hay fuentes fijas que son de competencia federal conforme a normas federales y pues él tendrá que ver que se hagan, pero no queremos que hoy se responsabilice a este Congreso para no actuar con la Refinería, por eso le aprobamos lo que nos pidió, lo que solicitó, y pues él tendrá qué ver qué más requiere para actuar".

Agregó que esperan que, aprobada en el Pleno, esa reforma sea publicada por el Gobernador y no la "congele" o la vete como ha ocurrido con otras modificaciones legales en materia ambiental.

Por su parte, Carlos de la Fuente dijo que si se requiere de reformas federales, ya será de cuestión del Gobernador, pero que el Congreso ya le aprobó en la Comisión y lo hará también en el Pleno, lo que pidió.

"No somos quiénes para ponerle trabas al Ejecutivo para que haga un excelente trabajo en el tema de la calidad del aire", añadió, "necesitamos unir esfuerzos para dale un mejor aire a los ciudadanos y pues ya avanzamos con el tema en la Comisión y espero que el próximo martes estemos avanzando en el Pleno con esta iniciativa.

"Ellos nos pidieron esta reforma y nosotros no vamos a ser freno, le vamos a seguir exigiendo al Gobernador que cumpla".

CONVOCARÁN A MESA DE TRABAJO

Itzel Castillo dijo que en la Comisión también acordó que se convocara a una mesa de trabajo para el miércoles 7 de febrero en la que se analizarán estrategias para mejorar la calidad del aire en Nuevo León.

Agregó que esperan la participación de todos los involucrados en buscar estrategias para combatir la contaminación y mejorar nuestro entorno.

"Se van a correr las invitaciones correspondientes para que todos los involucrados participen y yo lo que esperaría es como ha manifestado el Estado que acuda a esta mesa", expresó.

"Estamos invitando a funcionarios de Pemex, a los Secretarios, a los gobiernos municipales en su área de ecología, a todos aquellos que estén interesados, hay asociaciones, hay activistas preocupados por el aire limpio y están invitados".

PREOCUPA A EMPRESAS

Luego de que en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local se aprobara la reforma planteada por el Gobernador para poder actuar contra fuentes contaminantes de competencia federal, De la Fuente dijo que un grupo de 8 o 9 empresas mostraron su preocupación por las implicaciones de ésta.

El coordinador de la fracción del PAN declinó dar nombres de las empresas y dijo que si tienen todo en orden no deben estar preocupadas.

"Algunas de las empresas son de carácter federal, pues aquí ya va a ser facultad del Estado, y es importante que todos y cada uno de las empresas cumplan con las normas estatales y federales, y si no. que el Estado las sancione y me llamaron de unas empresas para decirme que estaban preocupados", expresó.

"Creo que son ocho o nueve las (empresas) que son de carácter federal, pero bueno al final ellos están preocupados porque le quitemos eso a la Ley Ambiental, pero pues al final nosotros lo hicimos con el único objetivo de mejorar la calidad del aire y yo quiero pensar que todos ellos cumplen con la normativa Federal".