Advierten acción legal contra Gatell para que comparezca

CIUDAD DE MÉXICO

La semana pasada, el funcionario fue citado por la Comisión de Salud para que informara sobre el proyecto de desaparecer 35 Normas Oficiales Mexicanas relativas a la atención de diferentes enfermedades, entre ellas diversos tipos de cáncer.

López-Gatell no se presentó el 19 de julio pasado y ni siquiera respondió a la cita.

Tampoco respondieron a la cita de la Comisión de Salud el titular de la Comisión Coordinadora del Instituto Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, y el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Ernesto Svarch.

El director del ISSSTE, Pedro Zenteno, fue el único que informó que no podría presentarse el 26 de julio.

El secretario de la Comisión de Salud, Salomón Chertorivski, dijo que no hay antecedentes de que un servidor público federal haya sido llamado y ni siquiera haya respondido que no acudiría.

Resaltó que es una facultad del Congreso citar a servidores públicos, pero no hay ninguna sanción si no se presentan a rendir cuentas.

"Lo que pasó es vergonzante, no he encontrado antecedente de tres funcionarios del más alto nivel que hayan sido convocados a comparecer ante la Cámara y no hayan siquiera respondido a esa convocatoria, con un documento.

"Se ha invitado a López-Gatell a mesas de trabajo y en esta ocasión para discutir cuáles eran las razones de cancelar 35 NOMs y la petición del Congreso fue ignorada", criticó.





Destacó que también se han pedido comparecencias de la directora de IMSS-Bienestar, Gisela Lara, y de Zoé Robledo, director del IMSS, para que expliquen cómo será la transición del Insabi al nuevo modelo de atención médica para la población sin seguridad social, pero tampoco ha habido respuesta.

"Estamos revisando mecanismos legales, no había habido la necesidad de recurrir al Poder Judicial para obligar a funcionarios a rendir cuentas.

"Revisamos cómo actuar legalmente y no vamos a parar hasta que rindan cuentas estos funcionarios", declaró el legislador de MC.