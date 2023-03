Piden mano dura contra vecinos para proteger a osos

MONTERREY, NL

El objetivo, señaló Patricia Pérez, es que no bajen osos en busca de comida, porque cuando lo hacen son llevados a lugares desconocidos y no internados en su hábitat.

"El manejo de los residuos domésticos viene a ser realmente el que detona el problema de la presencia de los osos", manifestó la ex Presidenta de la Junta de Vecinos de la Colonia Valle de San Ángel.

"Mientras no haya un control estricto y una sanción, el oso va a seguir viniendo a los contenedores de los hogares, de los departamentos. Y cuando los osos representan un problema, son a los osos a los que se llevan, no se somete a un orden para preservar a la especie, que está en peligro de extinción, sino que retiran a la especie de la zona cuando realmente el problema no es el oso, sino la forma en que se están manejando los residuos domésticos".

Miguel Ángel Gómez, vecino de Olinalá y veterinario, manifestó que los osos cumplen una función es ser dispersores de semillas.

"Es muy importante la conservación de estos animales y estamos totalmente en contra que sean reubicados, llevados a lugares desconocidos para ellos, donde tienen muy pocas posibilidades de sobrevivencia", expresó, "un oso que es removido de la Sierra Madre es condenado a morir".

"Tenemos el registro de por lo menos cuatro reubicaciones, cuatro osos que han sido sacados de la Sierra, porque hay lugares donde tienen la basura expuesta al aire libre".

Dora María Fuentevilla, habitante de Valle de San Ángel, manifestó que han implementado varias campañas para promover el buen manejo de la basura doméstica entre los vecinos.

Sin embargo, dijo, se requiere de medidas más estrictas para que los vecinos cumplan con sacar la basura el día que pasa el camión recolector.

"Nosotros exhortamos a que saquen la basura el día que les corresponde", expresó.

Pérez indicó que en los siguientes días acudirán a los otros municipios a entregar la iniciativa con el objeto que se realice un cambio al Reglamento y aplique de forma homologada.