Veta Va por México quinteta para presidencia del INE

A las 18:00 horas se reunirá la Junta de Coordinación Política para discutir el nombramiento de cuatro nuevos consejeros electorales, en el contexto de que Morena rechazará un acuerdo con la Oposición e insistirá en ir directo a la insaculación el próximo viernes.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, explicó que en la Jucopo la coalición opositora propondrá nombres que no han sido señalados durante el proceso de selección.

La integrante del Comité Técnico de Evaluación Maité Azuela votó en contra de la inclusión en la lista de finalistas de Bertha Alcalde, Iulisca Zircey Bautista, Guadalupe Álvarez Rascón y Guadalupe Taddei Zavala, quienes también quedaron en la lista de candidatas para la presidencia del INE.

Azuela considero que no se cumplían los requisitos de imparcialidad y autonomía para ejercer el cargo. De los hombres votó en contra de Netzaí Sandoval y a Víctor Humberto Mejía.

"Descartamos la mayoría de los hombres que están ahí, retomamos todos los nombres que no están cuestionados, de esa (lista) que no están cuestionados, que tienen trayectoria, que no tienen filia ni con el PRI ni el PAN ni con el PRD con Morena, de esos propondremos a 4 para consejeros", declaró en la Cámara de Diputados.