Sinaloa cuenta con mil 360 mdp para continuar con obras públicas

Las demandas son: primera, un amparo para el pago de un Fondo de Vivienda al que nunca se cotizó por aproximadamente 1000 millones de pesos; dos, una demanda de dos abogados de Jalisco por 360 millones de pesos que totalizan 1 mil 360 millones de pesos.

"Como justos" calificó el mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya los fallos, porque consideró que libran a su gobierno del pago de improcedentes demandas.

Además, aseguró que fue "positiva la resolución" que emitió el pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en ambos casos, porque dijo que de haber prosperado, hubieran obligado al pago de 1 mil 360 millones de pesos del erario público, lo que hubiera reducido la capacidad financiera para continuar con la obra pública, que viene realizando su gobierno en toda la entidad.

"Uno es un tema de Fondo de Vivienda de jubilados, que ya habían determinado que el estado nunca les dio; entonces resolvió la Corte que lo que importa es el Fondo de Vivienda de ahora, nosotros ya tenemos un Fondo de Vivienda para trabajadores del Estado.

"También, había demandas de jubilados de hacía 28 años, y la Corte resolvió que no es obligación del gobierno, porque no se cotizó entonces (ni por los trabajadores, ni por el gobierno estatal), en virtud de no había un fondo en ese tiempo", explicó.