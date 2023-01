Federico Döring lamenta "tortuguismo" para caso Ciro Gómez Leyva

En el marco del Día del Periodista, señaló que el comunicador también ha sido víctima de la denostación y desacreditación por parte del presidente López Obrador a lo largo de su sexenio.

"Y han pasado ya varias semanas y no hay detenidos ni una línea de investigación que pueda dar certeza de justicia para Gómez Leyva. Cuando los temas le son incómodos al oficialismo, la fiscal Godoy retrasa todo. Nos parece que la fiscal tiene en su escritorio otras prioridades que no son precisamente los asuntos de la Ciudad", criticó.

En este sentido, expresó su solidaridad hacia los periodistas acosados e intimidados por el régimen de Morena en la Ciudad de México, así como por aquellos que han perdido la vida por conseguir la nota diaria en el país.

"El gobierno local tiene que dar garantías para la libre expresión de los profesionales de la comunicación y del periodismo, sabemos que México es el país más inseguro para ejercer esta actividad", dijo.

Federico Döring llamó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la fiscal Ernestina Godoy, a celebrar reuniones periódicas con directivos de las empresas de medios de comunicación y periodistas independientes, para conocer el sentir diario de comunicadores, redactores, jefes de edición, reporteros, fotógrafos, así como de camarógrafos que diario salen a la calle para realizar sus notas ante el acoso de la delincuencia o la represión.

"Vivimos en la Ciudad de la persecución política, donde las mujeres no importan a la 4T, donde las niñas no tienen voz y en donde las víctimas son únicamente números para las estadísticas, Morena no garantiza justicia ni sus instituciones por más que nieguen que Godoy es una fiscal carnal", concluyó.