Dejará Saúl Monreal Fresnillo para buscar el Senado

Fresnillo, México

El anuncio de Saúl Monreal se reveló el pasado 15 de septiembre, cuando éste encabezó su Segundo Informe de Gobierno, el cual aseguró será el último.

"Me declaro listo para atender al llamado de nuestro movimiento, es tiempo de definiciones, yo ya tomé la mía, tengo el legítimo anhelo de continuar ayudando a mi tierra y esto desde la máxima tribuna del País, mi objetivo siempre ha sido y será convertirme en el representante que marque la diferencia (...) ya me conocen, soy un político calado, soy el que hizo más con menos", expresó.





"No es una despedida, es el arranque en que acudo al llamado al movimiento, se me presenta una aventura política y no dejaré pasar la oportunidad, los invito e invito a mi familia, mis amigos, mis aliados, al pueblo de Zacatecas a que me acompañen en esta nueva lucha que iniciamos aquí, iniciamos juntos, vamos a continuar dando los mejores resultados, aquí nadie se raja, aquí sí se puede".

Durante el mensaje estuvieron los hermanos de Saúl Monreal, entre ellos el Gobernador de Zacatecas, David Monreal (Morena), y también el senador Ricardo Monreal, quien apenas este mes perdió la contienda por la candidatura presidencial de Morena.

Saúl Monreal es Alcalde de Fresnillo desde 2018, donde su primera gestión la culminó en 2021, y posteriormente, fue reelegido tras elecciones para el periodo 2021-2024.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi, en julio pasado, Fresnillo tuvo un 92.8 por ciento de su población que consideró que vivir ahí es inseguro.

La ciudad se situó con la peor percepción de seguridad en México por arriba de Zacatecas capital, Ciudad Obregón (Sonora), Ecatepec (Edomex), Irapuato (Guanajuato), Naucalpan (Edomex), Toluca (Edomex), Uruapan (Michoacán) y Reynosa (Tamaulipas).