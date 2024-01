Alianza opositora vencerá a MC en elecciones de junio: PAN

CIUDAD DE MÉXICO

Al acompañar a la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, a un encuentro con militantes y simpatizantes en Guadalajara, el dirigente panista aseguró que en Jalisco "hay tiro", a pesar de que Movimiento Ciudadano pretende hacer creer que la oposición no figura en ese estado.

"Luego quieren jugar con las percepciones, esos del MC son muy mañosos y dicen que no tenemos nada que hacer aquí en Jalisco. Pero los votos ahí están, y les voy a poner ejemplos muy puntuales: en el pasado proceso del 2021, el partido de MC sacó 944 mil votos, muy bien. Pero nosotros, esta coalición, sacó 931 mil, sólo 13 mil votos de diferencia. Claro que les podemos ganar, claro que es posible. Estuvimos a tiro de piedra, esto no son dichos, no es un discurso, fueron 944 mil votos frente a 931 mil y, por cierto, Morena aquí en Jalisco sólo tuvo 850 mil votos", recordó.

Marko Cortés destacó que hace tres años la elección fue muy cerrada, por lo que insistió, nada está decidido y la alianza PAN, PRI y PRD está encaminándose hacia el triunfo electoral.

"Jalisco tiene 20 distritos federales, de esos 20, (en 2021) nosotros ganamos seis y Morena y el partido de MC ganó siete cada uno. Dicho de otra manera, ¿hay tiro o no hay tiro? Claro que hay tiro, claro que tenemos fuerza, porque además estamos armando un proyecto muy competitivo", resaltó.





El líder de Acción Nacional aprovechó la presencia en el evento del exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, para solicitarle que excepte ser candidato de la alianza opositora a senador de la República.

"Yo aquí me quiero dar un atrevimiento y pedirle públicamente a un gran amigo, que fue un gran gobernador del estado de Jalisco, a mi querido Paco Ramírez Acuña, que acepte ser candidato a senador por el estado de Jalisco, te lo pedimos mi querido Paco, porque contigo vamos a hacer también un proyecto muy ganador", apuntó, ante el aplauso de los asistentes.