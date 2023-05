Pone el PAN al descubierto sus divisiones en las redes sociales

"Hoy siguen siendo parte del problema y no de la solución, pues siguen teniendo al PAN cerrado a los ciudadanos", dijo Calderón y lo adjudicó como "una de las razones por las cuales estamos como estamos". El expresidente, que encabezó el partido entre 1996 y 1999, aseguró que el bando de Anaya, en control de la formación en las pasadas campañas presidenciales, es culpable del fracaso del partido. "Son ustedes", agregó el exmandatario en un mensaje publicado este fin de semana. "Ojalá cambien y abran la puerta. Ya es tarde".

"No votaste, obedeciste", dijo, por su parte, la propia Zavala, diputada del PAN. "Más allá de eso, para 2024, debemos mirar hacia adelante y valorar también a quien cambió de opinión. Todos nos necesitamos", comentó la excandidata, que declinó su postulación semanas antes de los comicios al admitir que no tenía posibilidades reales de triunfo. Hace dos semanas, la coalición opositora Va por México, encabezada por el PAN e integrada con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática, hizo un llamado a la unidad para competir como un frente cohesionado en las elecciones presidenciales del próximo año. Doval dijo que repartir culpas sobre el pasado "no nos llevará a nada bueno" y felicitó a Zavala por su trabajo como legisladora.

Anaya fue presidente del PAN de agosto de 2015 a diciembre de 2017, cuando dio el salto a la candidatura del partido. Zavala acusó que su rival fue impuesto y renunció a una militancia de más de tres décadas en octubre de ese año. La ex primera dama dio los mismos argumentos que esbozó su marido en esta última ocasión y acusó a Anaya de "cancelar la vida democrática del partido", aunque no lo nombró en esa oportunidad. La rebelión de la antigua familia presidencial no logró convencer a los votantes y Zavala abandonó su campaña a mediados de mayo de 2018.