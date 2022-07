Alertan falta de agua en costa de BC para 2022... ¡y 2023!

La zona costa de Baja California carece de seguridad hídrica para este 2022, debido a que no se tienen asegurados el 20 por ciento total de lo que se consume en un año en Tijuana y Playas de Rosarito, municipios más poblados y con más turismo.

Ese 20 por ciento es equivalente a 32.5 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua para uso urbano, alertó la Gerencia del Distrito de Riego del Río Colorado.

CONSUMO

De los 160 millones de metros cúbicos de agua que consumen cada año Tijuana y Playas de Rosarito, solo tienen asegurados 80 Mm3 que se conducen desde el acuífero de la Mesa Arenosa, en San Luis Río Colorado, Sonora, hasta el noroeste de Baja California.

Gerardo García Saille, Gerente del Distrito de Riego Río Colorado, aseguró que esta situación, aunado a las nuevas condiciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por sequías y recortes anunciados por parte de Estados Unidos en el tratado por el Río Colorado, se prevé que haya un recorte también para el 2023.

"En las cuentas quedan (pendientes) 32.5 Mm3 que no se han conseguido, ese volumen estamos pendientes de ver", admitió en entrevista García Saille con Grupo Reforma.

"En las cuentas quedan (pendientes) 32.5 Mm3 que no se han conseguido, ese volumen estamos pendientes de ver"

"Ellos (Gobierno de Baja California) están apurados porque no hay un convenio, porque había un convenio por los 17.5 que ya se les entregaron y no hay un convenio para los volúmenes adicionales, porque no se han puesto a disposición volúmenes adicionales (entre los productores), estamos en esa encrucijada", apuntó.

García Saille explicó que la Presa El Carrizo, localizada en Tecate, bajó de nivel cuando se cortó el servicio de energía del Acueducto del Río Colorado en la administración de Jaime Bonilla, y no han podido recuperar mayor volumen de agua.

"Lo que está entrando es lo que distribuye y siguen teniendo un nivel muy bajo, les queda, calculo, unas 3 semanas, máximo un mes del almacenamiento del Carrizo, es un panorama complicado", subrayó.

Una de las renuencias que tienen los productores del campo para vender agua a la zona costa de Baja California este año, explicó el Gerente, es que el Gobierno del Estado no paga a tiempo el agua a los productores.

Investigadores del Colegio de la Frontera Norte (Colef) afirman que la zona costa en realidad ha elevado su consumo de 160 a 174 millones de metros cúbicos por año.