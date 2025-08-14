Michoacán afirma ser cuna de huaraches de Adidas

El presidente municipal de Sahuayo, Michoacán , Manuel Gálvez, aseguró que el origen del diseño de los huaraches copiado por la empresa Adidas y el diseñador Willy Chavarría, es de su comunidad .

A través de un comunicado conjunto con las autoridades de la Casa de las Artesanías de Michoacán del gobierno de ese estado, manifestaron su extrañamiento por la referencia exclusiva al estado de Oaxaca en el modelo de huarache presentado por Adidas Originals y diseñado por Willy Chavarría, cuando en la comunidad de Sahuayo, Michoacán, es donde se produce de manera tradicional desde hace más de un siglo un diseño idéntico, conocido como Pachuco.

"El modelo de huarache presentado por Adidas Originals y diseñado por Willy Chavarría es originario de Sahuayo, Michoacán", sostuvieron. Además, otros artesanos y marcas de Michoacán han reclamado el diseño.

Manuel Sahuayo demandó que se reconozca a Michoacán como parte interesada en la valoración histórica de este diseño.

Las autoridades municipales y estatales adelantaron que iniciarán un proceso jurídico "ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor para la reivindicación del huarache sahuayense", y aseguraron que no buscan la confrontación, sino reconocimiento y comercio justo.