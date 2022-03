Organiza oposición defensa de Escuelas de Tiempo Completo

"Cuestionaremos por qué desaparecer un programa que vino creciendo y que estaba bien calificado, con padrón, con transparencia, con resultados, y preguntaremos a dónde se destinarán los recursos, dicen que no saben, el problema que en el presupuesto para 2022 sí iba etiquetado un recurso importante para las Escuelas de Tiempo Completo, y sabemos que con los antecedentes que tiene en Texcoco, la secretaria Delfina Gómez no tiene la mejor fama para la administración de los recursos", puntualizó.

En su oportunidad, el líder del PAN, Jorge Romero, puntualizó que el cierre de las Escuelas de Tiempo Completo afecta a casi 30 mil planteles y cerca de cuatro millones de estudiantes.

"De los cuales más de la mitad viven en zonas profundamente marginadas, este gobierno que dice que primero los pobres, es a quienes más golpea, hablamos de casi cuatro millones de menores, esto es un atentado contra el derecho humano a la educación", lamentó.

DECISIÓN ´UNILATERAL´

En su oportunidad, Rubén Moreira lamentó que a través de una decisión "unilateral" la Secretaría de Educación Pública haya eliminado de tajo el mencionado programa.

"Dicen que es un tema político porque son muy poquitos, bueno, pues es el equivalente a más de la población de estados como Sonora o Sinaloa, para que midamos el daño que se está causando, pero además está el daño a un programa que iba en aumento, y que afecta a profesores que se quedan sin salario, a padres de familia, a niñas y niños.

"Es unilateral porque no se escucha a los sindicatos ni a los maestros, ellos que tanto alentaron la participación del magisterio hoy les están dando la espalda, es algo muy raro, es un golpe que tendrá muchas consecuencias para muchas décadas futuras", aseveró.

Al cuestionar si ven voluntad política de Morena y aliados para recuperar las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), la diputada Teresa Castell (PAN) respondió: "¿Voluntad política? No la hay, no les interesa".

También se preguntó si las bancadas opositoras están dispuestas a solicitar la intervención de la Unesco. Al respecto, Espinosa Cházaro sostuvo: "Vamos a pelear desde todas las instancias si es necesario, primero desde la Jucopo, donde no tenemos la mayoría, pero que logramos sensibilizar para que se instalaran las mesas".

El encuentro del próximo martes se desarrollará de manera privada.