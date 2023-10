'Que no se imponga la delincuencia', ordena AMLO al Ejército

Acapulco, México- Luego de tres días de saqueos y rapiña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las Fuerzas Armadas desplegar las acciones necesarias en Acapulco para impedir que se imponga la delincuencia.

Durante un enlace telefónico, desde Palacio Nacional hasta el puerto, el Mandatario pidió al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, garantizar la seguridad y el orden en la zona afectada, para que pueda llegar la ayuda y no se genere caos.

"General, ¿cómo está la situación de los robos? ¿cómo vamos a seguir avanzando para poner orden y que los que se dedican a la delincuencia no se impongan, que no haya caos?", cuestionó el Jefe del Ejecutivo.

En respuesta, el General aseguró que desde ayer se implementó una estrategia para evitar los robos en zonas clave como la Central de Abasto.

Informó que se mantienen desplegados 14 mil 700 elementos de Sedena, Marina y Guardia Nacional, a los que se sumarán, este sábado, otros mil 300.

"Quince mil elementos para seguridad. A esto hay que darle bastante atención, hay que poner retenes en las calles para evitar los robos", reiteró López Obrador.

El Presidente rechazó las versiones que circularon ayer, en redes sociales, sobre supuestos retenes del Ejército que impedían el pasado de la ayuda al puerto de Acapulco.

El político tabasqueño pidió al general "no dar excusas a los buitres" y permitir la entrada de los vehículos.

"Estuvieron ayer hablando mucho de que no se dejaba pasar el apoyo de los ciudadanos, no es así, hay que informarlo, lo que se busca es que todo se de en orden. Pero que no haya ninguna excusa ni ningún pretexto de estos buitres y que se deje pasar todo", señaló.

"Nada más que estamos haciendo las cosas de manera organizada y que estamos también procurando que haya orden, que no haya robo, que ese es otro asunto que vamos a seguir atendiendo".

El titular de Sedena anunció que en la caseta de La Venta será colocará señalización para que los camiones con ayuda puedan tomar una desviación y llegar a Acapulco por la Zona Diamante.

Informó que ya fue instalado un nuevo centro de acopio en la plaza comercial Mundo Imperial, donde concentrarán las donaciones, para que puedan ser distribuidas.