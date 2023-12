Reprueba Oposición actitud de Samuel García

CIUDAD DE MÉXICO.- La incertidumbre política que enfrenta Nuevo León por el choque legal entre Samuel García y el Congreso local para quedarse con el control del Poder Ejecutivo, abrió otro debate de políticos de Oposición, quienes reprocharon el arrebato del emecista para ser candidato presidencial sin dejar el poder estatal.





¿QUÉ DIJERON?

"En @AccionNacional estamos indignados por la comprobada complicidad de los partidos de Morena-MC y por la ambición desmedida que puso al borde de una crisis constitucional a Nuevo León. Imaginémonos de qué tamaño fue su miedo, que prefirió quedarse para que no saliera a la luz pública toda la corrupción de su gobierno", posteó el líder nacional del PAN, Marko Cortés.

"Ser gobernador no es un juego, exigimos que ahora sí atienda inmediatamente los crecientes problemas de violencia, inseguridad, transporte público, agua potable y del estancamiento económico agravados por su caprichosa actuación", añadió el panista, quien reconoció al Congreso local y a la Corte por hacer prevalecer el Estado de Derecho en Nuevo León.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza advirtió que la Constitución de Nuevo León señala que el Congreso otorga permiso para ausentarse del cargo como Gobernador y por lo tanto es el único que puede revertir ese permiso.

"Entonces NO procede que Samuel García decida por sí mismo REASUMIR el cargo si el Congreso no lo ha aprobado. No procede. Es un vicio de legalidad", Emilio Álvarez, senador independiente

Por su lado, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, señaló que pretender ser gobernante y candidato, es burlarse de la ley.

"No respetar la constitución, pretender ser gobernante y candidato, gobernar con decretos burlándose de la ley cualquiera pensaría que me refiero a AMLO y noooo. eso hace Samuel García de MC. Resultó igualiiiito, un gobernador al estilo Morena", dio a conocer en su cuenta de X.

"Menos testosterona y más neuronas", resumió Martha Tagle, fundadora de Movimiento Ciudadano.

La diputada federal por el PAN Itzel Balderas lamentó que Samuel García puso en riesgo la gobernabilidad de su estado y casi provoca una crisis constitucional.

"Reprobable su actitud y la forma en que juega con Nuevo León. Mi reconocimiento a la SCJN y el Congreso de NL por hacer prevalecer el Estado de Derecho", escribió en sus redes sociales.

"Que no se nos olvide NUNCA, que el día más gris de la política en Nuevo León, fue provocado por el Estado", expuso la diputada de Nuevo León, Lorena de la Garza.