Dice Harfuch en Sinaloa que CDS está mermado

Tras casi un año de la narcoguerra que impacta a Sinaloa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que los grupos delictivos "Los Chapitos" y "Los Mayos" están mermados tras operativos en los que han logrado detenciones, aseguramientos de armas y también de narcolaboratorios.

Desde Culiacán, luego de la primera sesión del Gabinete de Seguridad federal que se realizará cada 15 días en la entidad, García Harfuch dijo que una muestra del debilitamiento es que ya no son tan visibles los convoys de sicarios que antes presumían los grupos del Cártel de Sinaloa (CDS), sobre todo en la capital estatal.

Sin embargo, enfatizó que ello no significa que la problemática que tiene a Sinaloa como la entidad más sangrienta, por encima ya de Guanajuato, se haya resuelto.

Muestra de ello, son los recientes asesinatos en contra de dos mandos de la Policía de Culiacán.

"Definitivamente las organizaciones criminales han sido mermadas, al inicio del conflicto veíamos los convoys de varias camionetas en Culiacán, hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes, sino es que hubo meses con cero bloqueos de carreteras como al inicio, no quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos es que no son igual, no tienen la misma capacidad de fuego estos grupos delincuenciales", expresó en conferencia de prensa.

Reveló que, del 1 de octubre de 2024 al 16 de julio de 2025, se han registrado la detención de mil 487 integrantes de ambas facciones, así como el aseguramiento de poco más de 3 mil armas, las cuales equivalen al 20 por ciento de las aseguradas en el País, y también 91 laboratorios, y 53 mil 602 kilogramos de droga, entre ello pastillas de fentanilo.

"(Los operativos) Son para dar tranquilidad a ciudadanía, esta situación que se vivió hace 10 meses fue extraordinaria provocada por delincuentes, por los mismos delincuentes, esta situación que comenzó en Sinaloa provocada por dos grupos delictivos que se conocían perfectamente, es lo que justamente estas operaciones e investigaciones que diario realiza el Gabinete de Seguridad es para revertir que estos grupos de delincuentes provocaron", añadió.

Afirmó que las recientes aprobaciones en el Congreso de la Unión de las leyes en Materia de Seguridad Pública, así como la de Investigación e Inteligencia, ayudarán a reforzar estas operaciones que realizan junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

"Fortalecimiento de las capacidades de Inteligencia y de Investigación, con esta nueva ley nos va a permitir tener mucho más coordinación entre información que hay, inteligencia militar, naval, financiera, civil, ha habido una gran coordinación pero con ésto todavía nos vamos a coordinar mucho más", presumió.

En la misma conferencia se recordó la detención de Ovidio Guzmán, "El Ratón", hijo de Joaquín Guzmán, "El Chapo", el cual se declaró culpable recientemente en Estados Unidos de operaciones del narcotráfico.

"Recordarle a la ciudadanía quién detuvo a Ovidio, cómo se detuvo, qué implicó la detención de este sujeto, la detención fue 100 por ciento por autoridades mexicanas, mueren 10 militares en operativo, es el Gobierno de México quien lo envía, se extradita, y hasta ahorita se hace un acuerdo para mencionar a otras personas de su grupo delictivo", añadió Harfuch, sin mencionar a ninguna autoridad del país vecino o la polémica sobre ser testigo protegido en Estados Unidos.

Hernán Cortés, Comandante de la Guardia Nacional, explicó que se está colaborando con un plan en contra de robos de vehículos, iniciado el pasado 12 de julio, así como el despliegue de elementos para las vacaciones de verano, el cual inició el 15 de julio.

Ricardo Trevilla, titular de Defensa, rechazó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, luego de que en reportes extraoficiales se señalara una posible alianza con 'Los Chapitos'.

"El despliegue más amplio es por parte del Ejército y GN, tenemos alrededor de 11 mil elementos, no hemos encontrado indicios de otro cártel, al sur de Sinaloa algunos grupos han colocado mantas donde buscan generar esa idea, pero del personal que ha detenido o de material, armamento, drogas que se han asegurado, no se ha encontrado algún indicio que apoye esa teoría", respondió.

Se preveía que esta reunión del Gabinete se realizara desde el pasado 18 de julio, sin embargo se trasladó para este domingo.