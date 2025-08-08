Detienen a tres mujeres con armas y cartuchos en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navolato, las fuerzas federales, recuperaron vehículos con reporte de robo, localizaron maquinitas tragamonedas y detuvieron a tres mujeres que viajaban en un vehículo, en posesión de dos fusiles AK-47, 12 cargadores abastecidos, 350 cartuchos útiles y cinco celulares.

Durante un recorrido de vigilancia por el sector Barrancos de la capital del estado, elementos del Ejército, en un punto de inspección móvil, detuvo a las ocupantes de un vehículo para una revisión de rutina, por lo que descubrieron que estas transportaban dos armas automáticas, cargadores, tres bolsas de mano, monederos y cinco celulares.

Las tres mujeres que viajaban en dicha unidad, el cual no cuenta con reporte de robo, junto con las armas, cargadores y cartuchos útiles fueron puestas a disposición del ministerio público federal para que continúe con las investigaciones sobre el origen de los rifles.

En la comunidad de Bellavista, en Culiacán, elementos de la Policía Estatal detectaron que una persona del sexo masculino circulaba en una motocicleta sin placas de circulación por lo que le dieron seguimiento, por lo que este al notar que lo seguían, abandonó la unidad de dos ruedas y corrió entre las calles y logró escapar, al verificar su registro, se descubrió que era robada.

A través de una llamada anónima al 089, elementos del ejército y la policía estatal, localizaron en la comunidad pesquera de El Castillo, en Navolato, una camioneta abandonada marca RAM; la cual cuenta con reporte de robo.

En un recorrido por las calles del poblado de Iraguato, en el municipio de Navolato, personal de la Policía Estatal Preventiva, ubicaron una camioneta Toyota, dentro de un predio baldío, al verificar sus placas y registros, se descubrió que cuenta con reporte de robo.

Al inspeccionar el interior de la unidad, se encontró un cargador abastecido para armas automáticas, siete cartuchos y puntas de acero; además, junto a la unidad, se encontraron diez maquinitas tragamonedas.