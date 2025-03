Explora los enigmas de Rancho Izaguirre en Teuchitlán

Para llegar al Rancho Izaguirre hay que pasar por brechas rodeadas de sembradíos de caña.

Prácticamente no hay casas y el poco movimiento es por las personas que trabajan en el arado.

En condiciones así, un centro de reclutamiento y adiestramiento como el que fue descubierto a orillas de La Estanzuela, en Teuchitlán, pudo operar por años.

"Antes de que nosotros llegáramos estaba tranquilo, pero cuando llegamos el aire empezó fuertísimo; de hecho, adentro no podíamos andar, era un polvaderón", relató ayer una activista.

"El día del hallazgo era una energía diferente, no había aire, nos dejaron trabajar muy bien los hornos clandestinos, lo pueden checar en la transmisión, o sea, sacábamos la tierra fácilmente, no era como que el aire no nos dejaba trabajar, entonces sí es algo curioso".

El rancho está a poco más de 6 kilómetros de la Presidencia municipal de Teuchitlán, contrario a lo que aseguró el Alcalde José Ascensión Murguía de que se trataba de una población lejana. A 9 kilómetros está el sitio arqueológico Guachimontones.

El colectivo Guerreros Unidos de Jalisco no había acudido al lugar desde el 5 de marzo, día del hallazgo de los presuntos crematorios.

"Esperamos que se haga el trabajo bien y lejos de todo esto, lo que queremos es pare la desaparición, toda esta atrocidad", añadió la activista.

"Hay quien dice que tenía 10 años en operación el lugar, hay quien dice que 3 años. La información varía dependiendo de la persona que ha dicho que ha estado aquí".

Ayer encontraron un punto en el que sospechan podría haber restos humanos enterrados, además de otro en el que habría un agente corrosivo que pudo ser utilizado como disolvente.

"Nos hacen referencia que en una orilla les marca como algo que se utilizó posiblemente con sosa cáustica, que es un punto de interés", agregó.

Los trabajos serán exhaustivos, les prometieron las autoridades.

"Venimos para ver los avances, ver qué es lo que han logrado sacar a partir de que nosotros les dejamos el lugar", indicó otro de los integrantes.

"Se habla de que vienen varios colectivos de varios estados, inclusive uno de Zacatecas, porque reconocieron varias pertenencias que son de sus familiares".

Desde el hallazgo, la agrupación civil ha recibido cientos de llamadas y mensajes de personas que aseguraron haber estado en el lugar o que sospechan que sus familiares estuvieron ahí.

Hasta ahora, sin embargo, solo hay rastro de uno: Eduardo Lerma Nito, un guanajuatense que estuvo desaparecido ocho meses y que dejó un mensaje de despedida en el lugar, aunque fue localizado en octubre, un mes después de que la Guardia Nacional dio con el Rancho Izaguirre.

El colectivo Unidos por los Desaparecidos de León indicó que acudiría hoy.

"No hay nada de conteo, ahorita venimos a ver con ellos qué han trabajado y qué falta por hacer. Yo platiqué con una señora, ella reconoce la biblia (que se encontró la otra vez), una biblia que no es común ya que es de otra religión, pero no podemos asegurar si su hija fue de las personas que cremaron o si su hija la tienen en otro lado", añadió el segundo entrevistado.

Tras la llegada de autoridades federales, se planeó inspeccionar por cuadrantes el inmueble y se pretende empezar hoy la excavación.

Los reportes que recibió el colectivo sostienen que por el centro de adiestramiento pasaron cientos de personas.

Difunden hallazgos

A través de la página fiscalia.jalisco.gob.mx, la autoridad difundió fotografías de prendas de vestir y mochilas localizadas en el Rancho Izaguirre. Si reconoce algún objeto puede llamar al 333-837-6000.