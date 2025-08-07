Guardia Nacional descubre 13 artefactos explosivos en Sonora

Elementos de la Guardia Nacional encontraron 13 artefactos explosivos en un paraje entre los municipios de Altar y Oquitoa.

Los guardias federales, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, realizaban patrullajes de seguridad por el desierto de Sonora.

En las inmediaciones de ambos municipios, entre la maleza, encontraron un total de 13 artefactos bélicos, los cuales fueron destruidos con detonaciones controladas.

De la localización de los objetos, se dio aviso al ministerio público.