Clausuras y detenciones tras operativo en CDMX

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó, durante este fin de semana, un nuevo operativo para la verificación de chelerías.

Durante las verificaciones, se detectaron irregularidades que derivaron en la suspensión de ocho establecimientos, la clausura de dos más y la detención de cuatro personas. Estas medidas se aplicaron para prevenir conductas que ponen en riesgo la seguridad, como la venta clandestina de alcohol, el desorden público o el suministro de alcohol a menores de edad.

Como parte del programa "La Noche es de Todos", se realizaron verificaciones a 17 establecimientos que expenden bebidas alcohólicas para confirmar que contaran con permisos vigentes y cumplieran con la normatividad. Estas acciones respondieron a reportes ciudadanos y forman parte de una estrategia integral de proximidad, regulación y prevención.

Los recorridos abarcaron las alcaldías Coyoacán, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco y Benito Juárez, visitando colonias como San José Insurgentes, Narvarte Poniente, Zacahuitzco, Del Valle, Centro, Pensador Mexicano, Roma Norte, Guerrero, Moctezuma, Peñón de los Baños, Agrícola Oriental, Del Carmen, Xotepingo, Coapa, Pedregal de Santa Úrsula y Merced Gómez.

La dependencia capitalina indicó que estos operativos incorporan un nuevo enfoque de apercibimiento, orientado a que los propietarios de negocios cuenten con la documentación necesaria y regulen sus actividades de forma oportuna. La meta es prevenir sanciones futuras mediante la orientación directa y fomentar el cumplimiento voluntario de la ley.

Participaron en estos operativos personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).