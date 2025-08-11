Capturan a 4 del grupo de Los Mayos del Cartel del Pacífico

Resultado de trabajos de investigación, elementos de Defensa, Marina, FGR, GN y SSPC detuvieron a Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño de 38 años, alias "Chendo" y/o "El 16", Jayson Ariel Tapia Cárdenas de 28 años, alias "Flaco Avendaño", José Antonio García Rodríguez de 48 años y José Vizcarra Cervantes de 40 años. Todos integrantes del grupo delictivo "Fuerzas Especiales Avendaño" (FEA), vinculados al "Cártel del Pacífico" facción "Los Mayos".*

Se les aseguraron cuatro armas largas, un paquete confeccionado en cinta canela con cocaína, cartuchos, cargadores y dos vehículos de alta gama, uno de ellos con reporte de robo.

Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño es considerado uno de los principales líderes logístico y operativo de las FEA, quien responde al mando de Juan Avendaño, alias "Viejo Mayor" y/o "El 14".

*En tanto, Jayson Ariel Tapia Cárdenas es el encargado del trasiego de droga de las FEA, así como de implementar acciones violentas en contra de antagónicos e intimidar a las autoridades en su zona de operación.