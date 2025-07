Continúan jornadas de búsqueda de Ana Ameli sin éxito

VILLAHERMOSA, Tab.- A 14 días de la desaparición de Ana Ameli García, de 19 años, se llevó a cabo una nueva jornada de búsqueda en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía capitalina y un grupo de voluntarios recorrieron la reserva ecológica por más de cinco horas, sin lograr dar con el paradero de la joven.

La búsqueda, que fue encabezada por la madre de Ana Ameli, la señora Vanessa, forma parte de una serie de operativos que han tenido lugar desde el pasado 12 de julio, fecha en que la joven fue vista por última vez al ingresar a la zona de senderismo, como lo captaron las cámaras del C5. Desde entonces, las autoridades han realizado tres jornadas de rastreo, aunque en esta última se incorporó personal militar para reforzar los trabajos.

Durante el operativo se localizaron diversos objetos, entre ellos bolsas de mujer, chamarras y un automóvil abandonado; sin embargo, ninguno de estos hallazgos ha sido vinculado de forma efectiva con la joven desaparecida.

Al término de la jornada, visiblemente afectada, la señora Vanessa expresó su frustración ante la falta de resultados. "Me siento mal porque no he encontrado a mi hija", declaró a medios presentes.

La familia de Ana Ameli hace un llamado a la ciudadanía para que proporcione cualquier información que pueda contribuir a su localización. Mientras tanto, las labores de búsqueda continuarán en los próximos días, con la esperanza de encontrar alguna pista que esclarezca su paradero.