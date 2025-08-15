Asiste Olga Sosa a informe de Noroña

En el marco del Informe de Actividades de senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, durante el primer año de la sexagésima sexta legislatura, la senadora Olga Sosa Ruíz reconoció el compromiso con el bienestar del pueblo de México y la conducción que se hizo apegada al reglamento.

En la antigua Casona de Xicoténcatl, sede anterior del Senado de la República, el senador Noroña expuso los desafíos que el país enfrenta en un escenario internacional complejo, así como su trabajo para promover la unidad del movimiento y los partidos políticos aliados de la cuarta transformación, Morena, PT y PVEM.

La senadora Olga Sosa sostuvo que durante las sesiones se ha mostrado congruente con la defensa de la democracia y el trabajo a ras de tierra, que son valores a resaltar en la cuarta transformación.

Durante el primer año legislativo se han aprobado 16 reformas constitucionales bajo la conducción del presidente Noroña, entre las que destacan la democratización del poder judicial, la recuperación de los trenes de pasajeros y empresas estratégicas del Estado.

En el evento, se contó con la presencia de César Yáñez en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Edna Elena Vega Rangel, la escritora Elena Poniatowska, Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, Iñaki Zaragoza, presidente de la CAAAREM.

La senadora también recalcó que en México han salido 13.4 millones de personas de la pobreza, principalmente por el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar, así como por la ampliación de los derechos.

"El modelo funciona, estamos reduciendo la desigualdad, dignificando la vida de las personas, ¿qué hacer? Seguir blindando los avances, profundizando los apoyos, las acciones, y donde persisten resistencias redoblar esfuerzo, con acceso a la alimentación, vivienda, becas, como lo está haciendo y es nuestro ejemplo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", dijo la senadora.