Cerca de 60 mil peregrinos queretanos acuden a la Basílica

Entre alegría, devoción y llanto, cerca de 60 mil peregrinos provenientes de Neblinas, Querétaro, arribaron a la Ciudad de México para rendir ofrendas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, donde el obispo de Querétaro, ofreció una misa en favor de estos y reconoció su esfuerzo durante los 17 días que duró la peregrinación.

"Durante 17 días se han llamado hermanas y hermanos. Por ello, la peregrinación ha sido una verdura escuela de comunión y de fraternidad. Todas ustedes y todas ustedes son una bendición de Dios", dijo.

Desde muy temprano, vestidos de blanco, alrededor de 20 mil mujeres, 35 mil hombres y 5 mil ciclistas desbordaron la explanada del recinto religioso, donde se apostaron para descansar y comer, tras concluir su viaje.

Entre cantos y estandartes con la imagen de La Guadalupana, los peregrinos agradecieron los "favores" y bendijeron los "signos de fe" que acompañaron su camino rumbo a la capital.

Esther lleva 26 años peregrinado a la Ciudad de México. Este año, caminó desde Neblinas, Querétaro durante más de dos semanas para visitar a La Guadalupana y agradecerle por haberla salvado de cáncer.

"Hoy sólo vengo a agradecer. Ella me salvó de cáncer. Ella fue una gran intercesora para decirle a su hijo que me salvara", dijo.

Aunque reconoce que el trayecto fue cansado, Esther acude sin falta todos los años para agradecer a la Virgen los "favores y los milagros" que ha tenido para con ella, "porque es una gran intercesora. Ella intercede por todo México y por todo el mundo".

Preparada para volver a Querétaro a descansar, ella confía en que "Dios me de vida" para volver el próximo año a la Basílica.

Cipriana tiene 26 años peregrinando. A sus 72 años, este año acudió a peregrinar "a ratos y ratos por mi edad". Entre lágrimas, confesó que acudió a la Basílica a pedir por su esposo, quien recientemente falleció, y por sus hijas e hijos.

"Vengo por ellos, para que sigan adelante con Dios y la santísima virgen y vengo muy contenta y con todas mis amiguitas", comentó.

Sobre el viaje, señaló que, aunque estuvo cansado, "estuvo lindísimo, mucho socorro. Nos socorrieron mucho con comida, con todo, no nos faltó nada".

"Es nuestra madre y la queremos mucho. Tenemos que buscarla y que seguirla para que nos cuide a nuestros hijos y al mundo entero. Tenemos que tener fe en ella", expresó.

A su edad, Cipriana confió en seguir peregrinando "hasta que Dios y la virgen me den licencia" y, aunque, dijo, se va triste porque concluyó la peregrinación, "si Dios me deja y ella me deja voy a seguir viniendo".

Cristian acaba de cumplir 25 años peregrinando al Tepeyac. Fue a agradecerle a la Virgen de Guadalupe "todas las bendiciones que año con años nos da".

"Vine renovar ese contrato de peticiones y agradecimientos con ella. No nada más es que nos permita caminar, sino porque nos da muchas bendiciones a lo largo del año", abundó.

Por otro lado, destacó que, durante el viaje, "el clima se portó muy benevolente, pero siempre con la fe por delante las jornadas se hacen sencillas".

Tras la peregrinación, él se marcha "agradecido, fortalecido y con mucha esperanza", por lo que confía en volver el próximo año "si Dios me da licencia hasta que la vida me deje".

Josefina caminó una semana para visitar a la Virgen de Guadalupe y agradecerle, porque operaron a su esposo del corazón y él salió bien.

Además, llegó a pedir por todos los enfermos de cáncer y "porque creo en ella y es mi madre santísima y la amo".

Para ella, el viaje estuvo cansado, "pero valió la pena cada momento". Ahora, se alista para regresar a Querétaro y volver el próximo año "con más ganas".

Alfredo tiene 49 años peregrinando. Caminó más de una semana "para venir a dar un agradecimiento de todo lo que nos da la vida. Ella siempre nos ha protegido y seguimos aquí con vida".

Pese a que admite que el viaje estuvo cansado, "se nos quita llegando con La Morenita, porque emocional y espiritualmente me voy al 100%".