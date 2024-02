Diputada ofrece recompensa por asesino serial de perros en Xochimilco

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada del PAN local, Ana Villagrán, ofreció recompensa para ayudarla a localizar al responsable de la muerte de perritos en Xochimilco.

La legisladora ofreció 50 mil pesos de recompensa. Los recursos, dijo, son propios.

En redes sociales posteó: "Ofrezco recompensa de 50 mil pedos a quien me dé a mí o a la Secretaría de Seguridad Ciudadana información FIDEDIGNA y DIRECTA, y yo me entere, es decir que me notifiquen, para dar con el paradero de los o del Asesino Serial de Perros en Xochimilco", dijo.

Remarcó que, si el área de la SSC de inteligencia valida esta información y se atrapa, aprehende, detiene al responsable "yo daré la recompensa de mi propio dinero. Repito: con recurso PROPIO".