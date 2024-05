Creciente violencia amenaza estabilidad en México.-Obispo

Cuernavaca, México.-El crimen organizado, su operación en la impunidad o incluso en contubernio con las autoridades, se ha apoderado de la paz, la estabilidad y el bienestar de México, señaló el Obispo de Cuernavaca, Morelos, y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro

En un mensaje tras culminar la décima "Marcha por la Paz" en la capital morelense, destacó que México es uno de los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, lo que, dijo, genera violencia y corrupción en diferentes niveles de Gobierno y socava los esfuerzos por combatir la inseguridad, lo que a su vez tiene impacto directo en la vida de los mexicanos.

"La creciente violencia del crimen organizado y la impunidad son problemas que están amenazando la paz, la estabilidad y el bienestar de México", remarcó.

Criticó que pese a esta problemática de violencia por parte de cárteles, autoridades no han cumplido con su deber de proteger a los ciudadanos y brindarles seguridad, y por el contrario, permiten su diversificación en actividades como la extorsión, cobro de piso, secuestro y el robo de combustible, por lo que señaló que México ocupa el tercer lugar de criminalidad a nivel mundial.

"Seamos entonces capaces de ver la realidad, el entorno (...) no nos equivocamos como se equivocan los que teniendo responsabilidad civil y poder federal y estatal y violencia en las calles prefieren la omisión por intereses personales y por falta de capacidad y responsabilidad", expuso.

"¡Qué diferente sería Morelos, qué diferente sería México sin corrupción!, qué diferente sería vivir en la legalidad y sin impunidad. ¿Qué hemos hecho para construir? Nos siguen gritando los civiles inocentes y sus familiares que han sido asesinados en la calle y a plena luz. Mujeres, niños, ancianos, trabajadores, lo ven y lo sienten las familias que viven esas masacres, personas asesinadas y desaparecidas, desmembrados", agregó.

En la caminata, dijo Castro Castro, se reunió con una madre que le informó que su hijo fue desmembrado y distribuido en pedazos.

"Personas asesinadas y colgadas de lugares públicos, personas ejecutadas mediante la decapitación, periodistas ejecutados con balazos en la cabeza o acribillados en sus casas o lugares de trabajo. Desaparecidos para ser usados como servidumbre, para extraerles sus órganos, casi 200 mil personas asesinadas en este tiempo de sexenio de Gobierno, un promedio de 90 muertos por día, más de 130 mil personas desaparecidas, sin contar que de estos 92.5 por ciento no denuncian y es lo que llamamos la cifra negra", reprochó.

El prelado extendió la oración por los "mafiosos" y sicarios para que, argumentó, Dios les cambie el corazón de piedra por uno de carne y a las víctimas las acompañe.

Consideró que el apoyo del Estado a la población debe ser mediante la seguridad para fomentar el trabajo productivo y no "a través de las dádivas que nos hacen dependientes y no libres".

También mencionó que se deben alzar plegarias por estados como Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Baja California, Michoacán, Estado de México, Colima, Durango y Guanajuato.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, refirió, en México se encuentran 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo.

Ve a Morelos en peligro y desilusionado

El vocero de la Diócesis de Cuernavaca indicó que en Morelos, los asesinatos han crecido este 2024 en relación al año anterior en un 30 por ciento, el 80 por ciento de su población afirma que se siente insegura y por la violencia los ciudadanos están desilusionados del actual Gobierno.

"Estamos viviendo uno de los años más violentos de la historia de Morelos. Por toda esta realidad, yo debo decir a voz en cuello que sigo viendo un Morelos herido, con sed de justicia, con miedo, descuidado por aquellos que deberían encargarse de su seguridad y de la impartición de justicia. Sigue habiendo mucha desilusión de nuestro Gobierno estatal, de hecho aparecen siempre en los últimos lugares en las estadísticas en la aceptación de parte del pueblo", apuntó.

"Nuestra población está cansada del derecho de piso, de tener que trabajar para darle el fruto de su trabajo a los delincuentes. Es brutal lo que está sucediendo en Cuautla, donde más de 5 mil pequeños negocios han tenido que cerrar por el derecho de piso, no debería ser posible que campesinos y ganaderos paguen al crimen organizado, no puede ser que haya convivencia entre servidores públicos y el crimen organizado", añadió.

Castro Castro manifestó ante los asistentes a esta movilización que de acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Morelos operan principalmente 14 grupos criminales, como el Cártel del Noreste, Guerreros Unidos, Cártel Jalisco Nueva Generación, y ahora, destacó, está entrando y de un modo preocupante y violento la Familia Michoacana.

En Morelos, señaló, se tienen dos de las carreteras más peligrosas de México, la México-Cuernavaca y la carretera que pasa por Lagunas de Zempoala, donde la gente, dijo, no se atreve a pasar después de las 17:00 horas.

La entidad, prosiguió, ocupa el primer lugar en feminicidio; el segundo lugar en secuestro, homicidio doloso y robo de vehículos; el tercer lugar en robo de autopartes; el cuarto en robo en transporte público y es uno de los cinco estados más peligrosos de México, con el segundo lugar.

Acusó que el Gobierno que encabezó Cuauhtémoc Blanco amenazó a periodistas por cubrir estas caminatas por la paz y bloqueó la señal para transmisión, pero defendió que las acciones que ellos promueven buscan la paz y el bien común, por lo que conminó a que ciudadanos acudan a las urnas a emitir un voto consciente e informado.

"Caminamos por la paz para mostrar al Gobierno que también debe sudar por esta seguridad. Democracia sirve también para castigar por el voto a los malos gobiernos, si no saben, no quieren o no hacen lo que les corresponde. No nos equivoquemos hermanos, la ciudadanía exige seguridad porque es su derecho, porque la necesita para trabajar".