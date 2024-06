Beneficiaría a 320 mil mexicanos nuevo programa de EU

CIUDAD DE MÉXICO.-El nuevo programa migratorio anunciado este martes por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría beneficiar a alrededor de 320 mil mexicanos que se encuentran en forma irregular en ese país, informó el Embajador estadounidense Ken Salazar.

Biden anunció en la Casa Blanca que alrededor de 500 mil cónyuges de ciudadanos o ciudadanas estadounidenses que hayan vivido en Estados Unidos al menos 10 años tendrán derecho a solicitar la residencia permanente sin salir del país.

"Podrán aplicar las esposas y esposos que estén legalmente casados con estadounidenses. Alrededor de 320 mil personas de origen mexicano son elegibles", indicó Salazar.

El diplomático dijo que las nuevas medidas permitirán mantener unidas a las familias estadounidenses y que más jóvenes contribuyan al crecimiento económico mientras se mantiene segura la frontera y se reduce la migración irregular.

"También podrán solicitar su residencia permanente cerca de 50 mil hijos e hijas adoptivos de ciudadanos estadounidenses menores de 21 años con progenitores casados con ciudadanos estadounidenses.

"Para los soñadores, los dreamers que tengan un título de una institución de educación superior estadounidense y una oferta laboral podrán obtener una visa de trabajo en dos semanas en vez de esperar seis meses", indicó.

En la mañana, antes de que Biden oficializara el programa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al demócrata como el único Mandatario estadounidense que no ha construido un metro de muro y se congratuló de las medidas que serían adoptadas.

"Nosotros hemos venido insistiendo en la regularización de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia.

"Y lo otro, que tiene que ver con lo mismo, es que el presidente Biden es el único que no ha hecho muro, no ha construido muros. En la última conversación que tuvimos me informó de que estaba autorizando -y esto corresponde sólo al presidente de Estados Unidos- abrir, acordar abrir tres nuevos puentes fronterizos. Le comenté por teléfono, entre otras cosas: va a pasar a la historia como el presidente que no hizo muros, pero que construyó puentes. Muy bien", dijo.

La Canciller Alicia Bárcena destacó las acciones ejecutivas emitidas para favorecer a la población migrante.

"Facilitar la unidad de familias con estados migratorios mixtos y el acceso de beneficiarios de DACA a visas de trabajo es fundamental para el bienestar de nuestras comunidades de México en Estados Unidos", escribió en su cuenta de X.

En la misma red social, el Embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, consideró que las medidas implementadas son pasos significativos hacia el pleno reconocimiento de los derechos de los connacionales.

"Como lo he repetido en todos los foros, las aportaciones de la comunidad mexicana a la economía y a la sociedad estadounidenses son incalculables y deben reconocerse". indicó.