Busca Ulises Ruiz crear partido 'México Nuevo'

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz presentó al INE su solicitud para crear un nuevo partido político nacional con el nombre "México Nuevo. Paz y Futuro".

Después del 30 de enero, que el organismo se comprometió a informarle si cumple o no con los requisitos, Ruiz iniciará con al menos 20 asambleas estatales para recopilar 256 mil 30 firmas hasta el 15 de diciembre.

De acuerdo con el último corte del Instituto, 20 organizaciones han presentado su intención de convertirse en partido político. El registro cerrará el 31 de enero.

Ruiz afirmó que el principal reto será lograr que la aplicación móvil que les instalará el INE a sus auxiliares para recabar las afiliaciones no tenga complicaciones, como sucedió en su carrera por la candidatura presidencial independiente en 2023.

"El reto es duplicar los 256 mil afiliados que te está pidiendo el INE, pero en las candidaturas independientes hubo muchas trabas. No reconocieron firmas, con el pretexto de problemas técnicos, y que ellos estaban bien y nosotros mal".

"Debieron haber actualizado su app, pero nosotros vamos a denunciar todas las irregularidades", indicó.

El ex priista asegura que no se necesita mucho dinero para crear un partido, pues, argumentó, las asambleas se realizarán en espacios públicos y los gastos los absorberán quienes integran dicha organización.

Quienes realicen asambleas estatales tendrán que ser 20 con una asistencia mínima, comprobada, de 3 mil personas, o 200 reuniones distritales, con afluencia de 300 asistentes.

Ruiz afirmó que éstas se harán con familiares, amigos y vecinos.

"No vamos a necesitar dinero porque la carga de trabajo de cada uno de los coordinadores es mínima, prácticamente estamos hablando del círculo cercano, familiares, amigos, gente muy cercana. Para evitar la cooptación por parte del gobierno".

"Nosotros hemos insistido mucho en que no va a haber dinero, no se van a pagar firmas, no se van a pagar afiliaciones, para no caer en las prácticas que acostumbra Morena", indicó.

En aquellos lugares donde deban rentar salones o espacios, los recursos, afirmó, serán de los bolsillos de quienes integran la organización que impulsa el partido.

"No queremos dar al INE el pretexto de que nos diga 'se están gastando muchos recursos', te descalifiquen o te saquen de la contienda. Nosotros estamos planteando que sean los círculos más cercanos los que pidan que se afilien. Y eso evita estar pensando en comidas, en lonches, en pagos, incluso, de despensas como le hacen los de Morena", añadió.

A su partido, dijo, están invitados todos, incluidos juzgadores que están inconformes con la reforma judicial.