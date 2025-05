Pablo Lemus presenta nuevas patrullas en Jalisco

La tarde de este martes, el gobernador Pablo Lemus presentó en el centro de Guadalajara una de las nuevas unidades Cybertruck, como parte de las 700 patrullas con las que busca fortalecer la seguridad en Jalisco. Esta camioneta eléctrica de alta gama, desarrollada por Tesla, será utilizada para labores de inteligencia móvil.

"Nos encontramos en el corazón de Guadalajara para presentarles la Cybertruck, esta nueva generación de vehículos que reforzarán la seguridad en el estado", declaró Lemus. La presentación fue parte de una inversión pública de 980 millones de pesos destinada a modernizar el parque vehicular de las corporaciones de seguridad en Jalisco.

Además de las Cybertruck, el mandatario estatal dio a conocer la incorporación de 10 motocicletas Harley-Davidson, 50 BMW para la policía vial y 150 motocicletas Suzuki, en lo que calificó como una licitación pública nacional que posiciona a Jalisco "a la vanguardia" en materia de seguridad.

Lemus también presumió que Jalisco tiene a la policía estatal "mejor pagada del país", con prestaciones que incluyen no solo sueldos competitivos, sino beneficios como becas para que sus hijos estudien en universidades privadas con apoyo del gobierno del estado.

"Vamos a invertir en que nuestros policías sean los mejor pagados, mejor capacitados, pero también mejor equipados con la mejor tecnología", afirmó el gobernador, al destacar que estas acciones buscan dignificar la labor policial y mejorar su eficacia en el combate a la delincuencia.

Ante las críticas por el uso de vehículos de alta gama, Lemus señaló que "a algunos envidiosos no les parece" que se invierta en tecnología de punta para las fuerzas de seguridad, pero aseguró que no se detendrá en su compromiso de modernizar a la policía estatal. "Aquí no se trata de caprichos, se trata de proteger mejor a la ciudadanía", sentenció.