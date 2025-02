Intento de revivir al PRD con Ciudadanos Unidos

Un grupo de perredistas, encabezados por Jesús Zambrano, busca revivir al PRD a través de otro partido llamado Ciudadanos Unidos.

De último momento, la organización Nueva Opción Democrática presentó su solicitud ante el INE para convertirse en instituto político nacional.

Quienes se registraron son del grupo cercano a Jesús Zambrano, entre ellos su secretario particular, Juan Carlos Servín Morales; el ex consejero perredista Miguel Ángel Rojas Torres, y Pablo César Lezama, ex funcionario de Tlalpan.

En la elección pasada, el PRD perdió su registro por no alcanzar el 3 por ciento de la votación, pues en la elección a diputados logró un millón 449 mil 176 votos, es decir, el 2.4 por ciento de la votación nacional.

De acuerdo con perredistas, también están liderazgos estatales, ex diputados y ex senadores.

Si cumplen los requisitos, a partir de la primera quincena de febrero, los perredistas tendrían que reunir las 256 mil 30 afiliaciones válidas.