Normalistas en Chiapas exigen justicia por la muerte de estudiante

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Estudiantes de la Escuela Normal rural Mactumactzá marcharon este lunes en Tuxtla Gutiérrez en apoyo a la Normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa y para demandar castigo legal a los responsables del deceso del estudiante Yanqui Rothan Gómez Peralta.

Las decenas de alumnos que protestaron del puente de Colores hacia la plaza central dijeron que la manifestación fue de repudio y para exigir que se castigue a los culpables.

"Los queremos ver tras las rejas, que no pase como siempre, que nos vienen con mentiras y no hacen justicia; nos dan largas y no se ve que realmente se haga justicia", dijo una estudiante.

En representación de sus compañeros, la joven responsabilizó de los hechos al gobierno de Guerrero y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, "porque tiene mucha injerencia y porque son los mismos que mandan a las fuerzas policiacas a atacar a los estudiantes", enfatizó.

Las decenas de alumnos concluyeron la manifestación con un mitin en la plaza central afuera de la sede del gobierno estatal.

La joven entrevistada afirmó que apoyaban a la Normal de Ayotzinapa, porque sus compañeros enfrentan un problema "muy grave por el asesinato de un compañero a manos de las fuerzas policiacas, son mandados por el gobierno de Guerrero".

Durante el mitin, otro joven acusó que el gobierno y las policías "siempre han hostigado a los estudiantes" cuando deberían resguardar a la sociedad, pero solo "la perjudican".

Los policías involucrados en la muerte del estudiante "no se tentaron ni pensaron" que tenía una familia y aspiraciones para ser docente y acudir a las comunidades pobres.