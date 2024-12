The Game Awards: nominados al mejor juego de 2024

Por: Agencia Reforma

Noviembre 18, 2024 - 10:16 p.m.

The Game Awards, la organización que anualmente premia a los mejores videojuegos del año, dio a conocer a los nominados, entre los que destacan Astro Bot y Final Fantasy VII Rebirth, cada uno con siete nominaciones en distintas categorías, así como Metaphor: ReFantaZio con 6 menciones.

<>Astro Bot es un ejemplo de que no se requiere un derroche millonario en publicidad y marketing para ganarse los corazones de los gamers, pues con mecánicas sencillas y diseño de niveles entretenidos, el juego creado por el estudio Team Asobi, junto con PlayStation Studios, se encuentra como potencial ganador en las categorías de Juego del año, Mejor dirección y Mejor dirección de arte.

Final Fantasy VII Rebirth, lanzado únicamente para PlayStation 5, es el segundo puntero que podría llevarse varios galardones como Juego del año, Mejor dirección y Mejor dirección de arte, Mejor composición y música, Mejor diseño de audio, Mejor doblaje y Mejor RPG.

La obra de Square Enix es la continuación del Remake de Final Fantasy VII (2021) en la que Cloud Strife, el héroe principal de la historia, en compañía de sus camaradas, se enfilan en una aventura para luchar contra el villano Sefirot y la corporación Shinra, que está agotando los recursos del planeta.

Metaphor: ReFantaZio es otro RPG de peso en la premiación. Creado por el reputado estudio Atlus, casa de otros éxitos como Persona y Shin Megami Tensei. Lo que más ha llamado la atención es el sistema de combate que mezcla acción en tiempo real y turnos estratégicos, todo elaborado dentro de una estética anime.

Además de estos tres juegos que compiten por el máximo galardón, figura Black Myth: Wukong, juego que pone a China en lo alto dentro de la industria del gaming, no solo a nivel técnico por el nivel de gráficos detallados y mecánicas de combate desafiantes, también por integrar recursos culturales del país asiático como literatura, arquitectura, vestuarios y paisajes.

Elden Ring Shadow of the Erdtree generó polémica dentro de la nominación a la categoría de Mejor juego del año por tratarse de un contenido descargable (DLC) y no como un juego creado desde cero. Cabe mencionar que la obra de FromSoftware se alzó en 2022 con la máxima categoría por su profunda narrativa creada junto a George R.R. Martin, el autor recurrido para el argumento de Juego de Tronos.

Balatro es la sexta sorpresa del año que rebasó a otros juegos importantes del año como el remake de Silent Hill 2 o Senua's Saga: Hellblade 2. El juego de un estudio indie está disponible para móviles, PC y consolas.

Tiene reseñas extremadamente positivas en la plataforma Steam por tomar las reglas básicas del póker y las combina con elementos de roguelike, es decir, con progresión aleatoria que le da un toque único a cada partida. A pesar de su complejidad, las reseñas indican que su jugabilidad es sencilla y muy adictiva.

