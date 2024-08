Claudia Sheinbaum nombra a Martí Batres para dirigir el ISSSTE y Fovissste

Claudia Sheinbaum, Presidenta electa, anunció a Martí Batres como próximo director del ISSSTE.

El anuncio se realizó durante una conferencia en la Casa de Transición, donde Sheinbaum destacó la trayectoria política de Batres y su experiencia en diversos cargos públicos.

Sheinbaum resaltó el perfil de Batres, mencionando su experiencia en políticas sociales y urbanas, liderazgo social y político contra la discriminación, y gerencia política e investigación de la opinión pública.

Además, señaló que Batres ha desempeñado cargos como diputado local, diputado federal, senador de la República y, desde 2023, como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

La Presidenta electa enfatizó la confianza en Batres, con quien ha trabajado durante mucho tiempo, y explicó que en la Cuarta Transformación "no es solamente el cargo, sino las responsabilidades y el encargo".

En este sentido, Sheinbaum le ha encomendado a Batres no sólo la dirección del ISSSTE, sino también la coordinación de las tareas del Fovissste, aunque los detalles formales de esta responsabilidad adicional aún están por definirse.

"Martí es un compañero de primera, tiene una larga historia en la política, también en la academia porque ha escrito varios libros y -como saben- fue Secretario de Gobierno en la Ciudad de México y después el Congreso de la Ciudad lo eligió Jefe de Gobierno actual de la Ciudad de México hasta el 4 de octubre.

"Nos tenemos mucha confianza, trabajamos desde hace mucho tiempo juntos y, como ustedes saben, la Cuarta Transformación no es solamente el cargo, sino la responsabilidad y el encargo. Y a Martí le he pedido y él ha aceptado un encargo fundamental que es ser director del ISSSTE. Además, de ser director del ISSSTE, lo que le he pedido es que ya veremos formalmente cómo queda y que me ayude también con las tareas del Fovissste, coordinando todas las tareas del Fovissste", comentó la Presidenta electa.