Descartan renombrar al Estado Jalisco como 'Pelé'

Fue en el Estadio Jalisco donde Pelé disputó 5 partidos (3 de fase de grupos y 2 segunda ronda) en los cuales junto con la Selección de Brasil se proyectaron para después coronarse tricampeones del mundo en México 1970 en la cancha del Azteca.

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros de la UdeG, e integrante de Clubes Unidos de Jalisco, dice no estar tan seguro para dar un cambio en el Jalisco, al cual se le conoce así desde su apertura el 31 de enero de 1960.

"Sí vi la nota de Gianni Infantino, no es un tema que se haya comentado entre nosotros, entre los miembros de Clubes Unidos. De manera particular me parece que Pelé es una gloria del futbol a nivel mundial, para muchos el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, pero de eso a que por el simple hecho de que Pelé haya jugado aquí en el Mundial del 70 tengamos que ponerle su nombre al Estadio Jalisco yo no estaría tan seguro por la identidad que tiene el Estadio como Jalisco, porque uno busca entre las circunstancias económicas que ojalá algún patrocinador o marca importante quisiera asociar su nombre al Estadio Jalisco.

"Me parece que lo adecuado sería que al Maracaná le pongan Estadio Pelé o al Estadio del Santos (de Brasil, donde militó Pelé), ahí sí es lo adecuado que le hagan el honor a Pelé en su país. Yo no digo que no haya un reconocimiento como se piensa hacer a partir de esta semana, se dará un minuto de silencio en el inicio de cada partido de la Liga, lo cual me parece atinado y oportuno, pero en México no les hemos hecho ese tipo de honores a jugadores importantes como Hugo Sánchez, Rafa Márquez, jugadores realmente importantes mexicanos que han trascendido a nivel internacional.

"Seguramente se hará una discusión que se hará al interior de Clubes Unidos, pero, de entrada, no estoy tan seguro. Habría que revisarlo de manera detenida", dijo a CANCHA, Alberto Castellanos, quien también fue presidente de Clubes Unidos de Jalisco de 2013 a 2019.

Alberto Castellanos, admitió que en años anteriores buscaron algún patrocinador o marca para ligarlo al Estadio Jalisco, y están en vías de renovar al inmueble.