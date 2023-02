Prometen nivel de Dinamarca, pero no pagan a médicos

Incluso, hay algunos como los del Centro de Salud Galo Soberón y Parra, en la Ciudad de México, que informaron a la administradora que no asistirán más hasta obtener el pago correspondiente.

"No es por irresponsabilidad y/o abandono de trabajo, pero al no obtener un ingreso económico no puedo disponer para los viáticos y el trabajo, aunado a que es un acto inhumano trabajar sin percibir un sueldo", dijeron.

Los empleados de salud contratados de manera eventual -ellos calculan unos 15 mil en todo el País- por Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) acusaron que el último pago recibido fue en diciembre, y mostraron promesas por escrito del Coordinador de Recursos Humanos, Candelario Pérez Alvarado, de que les pagarían a partir del 15 de enero, y la promesa se fue retrasando hasta el 10 de febrero, sin que se haya cumplido.

"No me han pagado desde el 15 de diciembre y eso me ha afectado al grado de pedir prestado dinero y limitar mis gastos de la casa. Si tuviera otra fuente de ingreso no habría gran problema, pero en el contrato firmas, hay un oficio de incompatibilidad de empleo en donde tienes que renunciar a cualquier otro empleo", dijo vía telefónica un médico de Chiapas.