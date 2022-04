´No me vengan con que la ley es la ley´

"¿Los ministros no saben que la reforma energética del gobierno anterior se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya?", cuestionó en su conferencia de prensa.

Luego recordó que Lozoya confesó que entregó dinero a legisladores para que se aprobara la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

"¿Eso no va a contar a la hora de decidir? ¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento, no", atajó el mandatario.

DECIDE CORTE ESTA SEMANA

La Corte decidirá esta semana la constitucionalidad de la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Por ello, consideró que en el caso de la SCJN, lo que se va a demostrar es, si los ministros son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales y empresariales.

En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que en el tema de la discusión de su reforma eléctrica en el Poder Legislativo y Judicial, "es muy claro que hay intereses" de las empresas privadas.