No irá Obrador a la Cumbre de Las Américas

Andrés Manuel López Obrador no estará en la novena Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles. El presidente mexicano ya lo había dejado claro y este lunes ha oficializado su decisión, atribuyéndola a la exclusión del cónclave de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Enviará, en su representación, a una delegación encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. "No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país", ha indicado el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.