No impacta a México el cierre de bancos en EU

Ciudad de México

"No es que haya un contagio, sino que hay impactos de eventos sistémicos", dijo Ramírez de la O. La caída de Silicon Valley Bank, la semana pasada, y la subsecuente caída de otros dos bancos, así como la posible fragilidad de uno de los bancos más grandes de Europa, Credit Suisse han sido eventos que el mercado percibe como sistémicos, explicó el funcionario. "¿Qué pasa frente a este tipo de eventos? Que hay una corrida hacia los activos seguros, que sería el dólar y unas cuántas otras monedas. ¿Y de dónde viene la corrida? De los países en donde hay una acumulación de ahorros que originalmente llegaron de esos orígenes y regresan para refugio", agregó. El peso mexicano se ha depreciado 3% contra el dólar en los últimos cinco días.

NO ALERTAN A AUTORIDADES

Los eventos globales recientes no alertaron a las autoridades para coordinar una llamada con sus contrapartes en EU ya que el caso no lo ameritaba, explicó Ramírez de la O. "No hubo convocatoria de emergencia, no hubo llamada, hubo un intercambio de notas internas de oficina a oficina, pero no hicimos más que eso porque el sistema bancario mexicano está bastante insulado", puntualizó. Hacienda no consideró necesario que "con el Gobierno de EU, llámese al Tesoro o la Reserva Federal, ni se haya requerido hacer cruzamiento internacional hacia México para este tipo de temas, porque ellos lo acotaron bastante bien y rápidamente. No ameritaba más".

Las autoridades en EU intervinieron para resguardar los depósitos de SVB y otro banco de tamaño mediano y han facilitado inyecciones de capital y posibles compras por parte de bancos en Wall Street a las entidades emproblemadas. Por su parte, las acciones de Credit Suisse volvieron a desplomarse en Bolsa, cuando la posibilidad de una fusión con UBS se enfrió.