No habrá rescate de AHMSA, que pague a CFE

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su Gobierno no rescatará a la empresa Altos Hornos de México ( AHMSA ), a la que pidió pagar los adeudos que tiene con la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ).

Aunque reconoció que se trata de una compañía importante y que genera empleos, el Mandatario dejó en claro que no se utilizará dinero del erario para solucionar los problemas de malos manejos y corrupción que se han registrado en AHMSA.

"Ojalá que se resuelva este asunto, que el señor Ancira llegue a un acuerdo con acreedores, socios y se consolide esa empresa, que es muy importante para el desarrollo de Monclova y de toda la región. Nosotros nos vamos a rescatar empresas, porque estamos rescatando al pueblo, no a empresas", dijo.

"Ojalá se llegue a un acuerdo, la CFE tiene que cobrar la luz porque es una empresa pública. Claro no queremos que se cierre ninguna empresa, pero no vamos a estar destinando dinero de todo el pueblo para financiar ineficiencias y corruptelas, porque esta empresa no llevaba bien su administración".

El pasado jueves, por falta de pago, la CFE suspendió el suministro de energía eléctrica a la mina Hércules, propiedad de AHMSA.

En respuesta, la empresa acusó una "una campaña de agresiones" por parte del director de la Comisión, Manuel Bartlett.

En una carta pública, que firma su director Luis Zamudio Miechielsen, aseguró que las empresas de AHMSA enfrentan un recrudecimiento de las agresiones, luego de que el Poder Judicial admitió una demanda por daños y perjuicios que interpusieron contra la CFE.

Señaló que, en las últimas dos semanas, la siderúrgica canalizó todos sus recursos financieros al pago reparatorio de daños al que se comprometió con Pemex, por un el fraude cometido en la venta de Agronitrogenados.

Este martes, tras sostener que la compañía debe pagar, el Presidente consideró que AHMSA no es la única que genera empleo en esa región.

"Hay acereras que están creciendo mucho, todo esto por la preocupación de que se va a quedar la gente sin trabajo, no, están llegando muchas empresas", señaló.

López Obrador se refirió a Alonso Ancira, propietario de AHMSA, como un empresario que ha mantenido relaciones con diversos actores políticos de gobiernos anteriores, con quienes ha hecho negocios y a quienes ha prestado sus aviones.

"Por ejemplo, le prestaban el avión a Moreira, pero no solo un avión, tienen como cinco o 10 aviones, todos los políticos de Coahuila recibían apoyo de esta empresa, pues eso no, yo creo que eso la gente lo sabe", dijo.

- ¿Interpondrá alguna denuncia?